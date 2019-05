Mercatone Uno | tavolo di discussione al Mise Di Maio | “Dobbiamo trovare una soluzione”

Mercatone Uno - Calenda : “È mancata cura e presenza di Di Maio”. Commissari : “Valutiamo soluzioni per salvare posti” : Nonostante la scelta della Shernon holding come compratore di Mercatone Uno risalga al maggio 2018, quando era ancora ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda torna ad attaccare Luigi Di Maio per la vicenda del fallimento della catena di distribuzione di mobili. “Le parti avrebbero potuto constatare tempestivamente l’inadempimento se vi fosse stato da parte del Ministro in prima persona un impegno politico“, scrive in una nota ...

Mercatone Uno capitola : 1800 dipendenti lo scoprono con un messaggio sul cellulare : Sul sito del celebre marchio con 35 anni di storia alle spalle, c'è ancora scritto: "Semplificazione, trasparenza e affidabilità sono i valori che ci guidano nella relazione con i nostri collaboratori, i nostri fornitori e i nostri clienti. Perché al centro ci sono le persone, sempre". Le cose, però, almeno in questo apparente finale di partita, sono andate diversamente: molti dei 1800 dipendenti di Mercato Uno, nota catena di negozi di mobili e ...

Fallimento Mercatone Uno - In Abruzzo chiusi tre negozi I sindacati chiedono incontro urgente al Mise : Pescara - Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo ha reso noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori. In particolare in Abruzzo ci sono tre punti vendita della catena a Pineto (Teramo), Colonnella (Teramo) e Sambuceto, nel territorio comunale di S.Giovanni Teatino (Chieti). Filcams Cgil, Fisascat ...

I dipendenti Mercatone Uno : “Vergogna - hanno chiuso di notte” : L’hanno saputo per caso venerdì sera, quando su Facebook ha cominciato a girare la notizia del fallimento. Ieri mattina si sono presentati comunque al lavoro, giusto per trovarsi davanti le saracinesche sprangate del Mercatone Uno. «Che l’azienda fosse piena di problemi lo sapevo, ma essere sospeso via social è il massimo, una cosa indecente, una v...

Mercatone UNO/ 1800 senza lavoro lo sanno dai social : se la vita val meno di un tweet : La Shernon Holding, che gestisce la MERCATONE Uno, è fallita è lo ha dichiarato su Facebook, senza dire nulla ai dipendenti

Fallita la Shernon Holding : gestiva i punti vendita di Mercatone Uno - storico sponsor della squadra di Marco Pantani : Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata Fallita. A comunicarlo è stata la la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Sono già partite le proteste dei lavoratori (circa 1800 dipendenti in tutta Italia) che sono venuti a conoscenza del fallimento soltanto nella notte e tramite Facebook come ha spiegato Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia. La società era diventata famosa a fine anni ...

Mercatone Uno - Calenda contro Di Maio : “Non si è accorto del fallimento”. Ma la Shernon fu scelta durante il suo ministero : “Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidiMaio”. È Carlo Calenda, candidato alle Europee per il Pd e capolista nel Nord Est, a puntare il dito contro l’attuale governo sul fallimento della ...

Mercatone Uno fallisce - i 1.800 dipendenti trovano i negozi chiusi. «Lo abbiamo saputo sui social» : Shernon Holding, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. Per lo storico marchio della grande distribuzione si...

Mercatone Uno dichiara fallimento <br> Di Maio : lunedì tavolo al MISE : Shernon Holding srl, la società che nell'agosto 2018 aveva rilevato i punti vendita della catena di distribuzione di mobili Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita ieri, venerdì 24 maggio, dal Tribunale fallimentare di Milano e nella notte sono stati messi i sigilli ai 55 punti vendita disseminati da una parte all'altra dell'Italia, senza alcuna comunicazione per i circa 1.800 dipendenti che dall'oggi al domani si sono ritrovati senza ...

Mercatone Uno fallita - choc per 1800 dipendenti : lo hanno scoperto su Facebook. Nella notte sbarrati 55 punti vendita : Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo rende noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia con una nota. Davanti a numerosi...

Mercatone Uno fallimento - 55 negozi chiusi/ Di Maio : 'Lunedì tavolo al Mise' - ira Pd : E' stato dichiarato il fallimento della nota catena di mobili Mercatone Uno: 1800 lavoratori a casa. Di Maio convoca tavolo al Mise, rabbia Pd.

Perché Mercatone Uno è fallita? I 1.800 dipendenti lo hanno saputo dai social : Tutti i negozi dello storico marchio emiliano sono stati chiusi, tra le proteste di migliaia di dipendenti. Shernon Holding srl, la società che nell’agosto 2018 aveva acquistato Mercatone Uno, nota catena italiana della grande distribuzione di mobili, aveva accumulato un indebitamento complessivo di 90 milioni – riscontrato dal tribunale di Milano – maturato in nove mesi, con perdite gestionali fisse di cinque-sei milioni al mese, aggiunto "alla ...

Mercatone Uno dichiara fallimento : negozi chiusi in tutta Italia senza preavviso : «Licenziati via Whatsapp» : La catena della grande distribuzione controllata dalla Shernon Holding dichiara fallimento, la rabbia di sindacati e clienti. Giovedì 30 maggio era previsto l’incontro al Ministero

