Genoa in A | ora Preziosi pensa al domani | ' Ci saranno trattative serie con persone capaci'

Genoa verso la B - Preziosi ora ha paura : 'Salvarsi sarà dura - giochiamoci l'ultima chance' : Preoccupato, lapidario e spaventato. Lo stato d'animo di Enrico Preziosi non è dei migliori dopo l'ultimo week end calcistico che ha visto il suo Genoa scivolare al terzultimo posto della classifica. Se il campionato finisse ora il grifone farebbe ritorno nel campionato cadetto, spezzando il filotto di anni consecutivi in Serie A che per qualche Genoano resta nonostante tutto un record degno di nota. Genoa ad un passo dalla B, a Firenze si gioca ...

Il Genoa vuole giocare in contemporanea gli ultimi due turni : si valuta richiesta alla Lega : Il Genoa sta pensando di chiedere alla Lega la possibilità di giocare gli ultimi due turni di campionato in contemporanea con le altre squadre in lotta per la salvezza. La prossima giornata, i rossoblu ospiteranno il Cagliari sabato alle 18 mentre l’Empoli se la dovrà vedere contro il Torino domenica alle 15. Nel frattempo, la tifoseria Genoana sta riempiendo i social di sfottò verso la Samp, sconfitta ieri in casa dall’Empoli ...

L'Atalanta in volata ora è terza : 2-1 contro il Genoa - sorpasso sull'Inter : L’Atalanta nonostante le assenze riesce ad avere la meglio sul Genoa tremando solo un po’ nel finale e adesso è veramente ad un passo da quella che sarebbe una storica qualificazione alla Champions League. Come prevedibile partono meglio gli orobici, che cercano di rendersi pericolosi dalle parti di

Genoa-Roma 0-0 La Diretta Romero sfiora il gol : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non...

News Genoa - la critica di Prandelli : “In Italia non è migliorata la cultura calcistica” : Un momento non di certo fantastico, ma anche uno di quelli in cui un pari fuori casa può essere considerato ottimo. Il Genoa è tornato a far punti andando a pareggiare a Ferrara con la rete di Lapadula che ha risposto a Felipe. Ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli. “In questo momento sono importanti i punti nostri e quelli che le altre squadre non fanno. Ci sono parecchi club in lotta e speriamo di ...

Genoa - Criscito : 'Buon punto. Ora ci attendono quattro finali' : ... "È un pareggio importante " ha affermato il giocatore ai microfoni di Sky Sport " Venivamo da due sconfitte molto brutte, questo era un campo difficile, lo sapevamo, e abbiamo affrontato un ...

Spal-Genoa 1-1 - Prandelli ora ha fiducia : 'Con la compattezza riusciremo a salvarci' : - Spal-Genoa, Lapadula regala il pareggio ai rossoblù - La cronaca della partita minuto per minuto - - LE FOTO : le immagini del primo tempo di Spal-Genoa - Le fotografie del secondo tempo - Poi il ...

Spal-Genoa - Semplici non abbassa la guardia : “l’obiettivo salvezza deve ancora essere raggiunto” : L’allenatore della Spal ha parlato alla vigilia del match con il Genoa, sottolineando come la salvezza non sia ancora stata raggiunta “Vogliamo dare continuità alle ultime prove come punti oltre che sotto l’aspetto tecnico-tattico. Ci teniamo a fare una buona partita contro una squadra affamata di punti che ha tra le sue fila giocatori importanti“. Claudio Grassi/LaPresse Battere il Genoa per fare un passo avanti ...

Spal - Semplici : “Il Genoa è esperto e affamato. Noi non siamo ancora salvi” : Le parole del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, alla vigilia dell’incontro che opporrà la sua squadra al Genoa, domani alle 15: “Vogliamo rimanere con i piedi per terra perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo salvezza. Voglio attenzione da parte dei miei giocatori e cerchiamo di non farci condizionare dalla classifica dei nostri avversari. Vogliamo dare continuità a quelle che sono state le ultime gare sotto ...

Genoa e Sampdoria il 27 maggio in campo per il Ponte Morandi : Sarà un vero spettacolo la partita mista tra Sampdoria e Genoa in programma il 27 maggio prossimo al Ferraris. Una partita mista rossoblucerchiata per raccogliere fondi a favore delle aziende e dei piccoli commercianti che operano sotto il Ponte Morandi, distrutto dal crollo del 14 agosto scorso che provocò 43 vittime. Criscito, Quagliarella, Veloso, Ramirez, Colley, Romero. Tutti mischiati tra loro, uniti, per solidarietà. Perché la beneficenza ...

Genoa - Prandelli incassa la fiducia - ma ora deve superare la crisi del gol : Non bisogna leggere la fiducia rinnovata a Cesare Prandelli come un ravvedimento operoso del presidente Enrico Preziosi. I dubbi del presidente e della dirigenza, legati alla riconferma del tecnico, ...

Genoa-Sampdoria - amichevole mista il 27 maggio : evento benefico per le vittime del Ponte Morandi : Genoa e Sampdoria disputeranno un’amichevole mista contro una selezione di ex giocatori delle due squadre. “Facciamo squadra per Genova” andrà in scena lunedì 27 maggio allo Stadio Ferraris e ha un intento benefico: i fondi raccolti saranno infatti destinati alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il Team Genova sarà composto da una selezione di giocatori delle due squadre mentre il Team ...

