Basket | Semifinali Play-off 2019 | Milano-Sassari e Cremona-Venezia Date | programma

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia e Trento - al Taliercio gara-5 decide l’ultima semifinalista : Una semifinale la conosciamo già: è Milano-Sassari. L’altra, invece, deve ancora essere definita completamente: Cremona aspetta la vincente di uno scontro ormai classico dei Playoff scudetto, quello tra Venezia e Trento, che arriva a gara-5 senza che mai sia stato violato il fattore campo. Al Taliercio le squadre arrivano con un dato statistico alle spalle: mai una delle due ha realizzato più di 72 punti in una singola gara (Trento nella ...

Olimpia Milano-Dinamo Sassari - Semifinali Play-off Basket 2019 : date - programma - orari e tv : Si conosce la prima serie di semifinale dei playoff scudetto 2018-2019. A disputarla saranno A|X Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari. In molti ritengono questa una finale anticipata, e c’è della ragione: Milano è la squadra ritenuta universalmente la più attrezzata per la vittoria, ma Sassari è proveniente da un momento clamorosamente positivo, in cui da più di due mesi non conosce la parola sconfitta e, nel mezzo, s’è ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : Comincia oggi il cammino delle Final Four di Eurolega per la stagione 2018-2019: CSKA Mosca, Fenerbahce, Anadolu Efes e Real Madrid vanno alla caccia dell’alloro massimo continentale. Si parte con il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Anadolu Efes. Da una parte la conferma, che però deve fare a meno di svariati giocatori importanti, tra cui Gigi Datome, dall’altra la sorpresa, che ha saputo ben inserirsi nella classifica di regular ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : al via le semifinali. Il derby turco e la super sfida Real-CSKA : Le Final Four di Eurolega rappresentano il meglio che il Basket europeo, a livello di club, possa offrire. Da domani (con Finali domenica) a Vitoria si gioca il titolo di Campione d’Europa e a lottare per questo riconoscimento sono il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes, in pratica le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia da una partita sentitissima come il derby di ...

Basket Nba - semifinali playoff : Harden spinge Houston - Milwaukee vede la finale a Est : NEW YORK - Torna in equilibrio la semifinale playoff di Western Conference fra Houston e Golden State, mentre a Est mette una seria ipoteca sul posto in finale Milwaukee, adesso avanti per 3-1 su ...

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : l’Italia eliminata ad un passo dalle semifinali : Fiba 3×3 World Cup Qualifier, Porto Rico: Italia eliminata allo spareggio dall’Australia 12-21, non raggiunge le semifinali. La Nazionale costretta a giocare con tre giocatori per l’infortunio di Sandri L’Italia perde con l’Australia 12-21, non ce la fa a raggiungere le semifinali del Fiba 3×3 World Cup Qualifier di San Juan Porto Rico e viene, quindi, eliminata dalla corsa al Campionato del Mondo. La ...

Basket - semifinali playoff Nba : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

Basket - Semifinali Champions League 2019 : tabellone e calendario. Come vederle in tv e streaming : Tutto pronto ad Anversa per la terza Final Four di Basketball Champions League. Le Semifinali si terranno venerdì 3 Maggio, mentre le finali si giocheranno domenica 5 Maggio. In quel di Anversa, oltre ai padroni di casa, andranno a caccia del titolo anche la Virtus Bologna, il Brose Bamberg e l’Iberostar Tenerife. Per quanto riguarda i colori azzurri c’è ovviamente grande attesa per la squadra di Djordjevic, che punta a riconquistare ...

Basket - semifinali playoff Nba : colpo Philadelphia a Toronto - parte bene Denver : NEW YORK - Il pareggio di Philadelphia nella serie della Eastern Conference con Toronto e la buona partenza di Denver a Ovest nel duello con Portland. Ecco i verdetti delle gare di semifinali play-off ...

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la serie 2-0 e si qualifica alle semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi. Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Final Four Champions League Basket 2019 : tabellone semifinali. Calendario - date - programma - orari e tv : Si giocherà ad Anversa, in Belgio, la Final Four della Champions League di basket: tra le magnifiche quattro c’è la Virtus Bologna, che nella prima semiFinale, venerdì 3 maggio, alle ore 18.30, affronterà i tedeschi del Bamberg, mentre nella seconda gara, alle ore 21.15, si sfideranno i padroni di casa contro gli spagnoli del Tenerife. Domenica 5 maggio spazio alle Finali: alle ore 15.00 contesa per il terzo posto, mentre alle ore 18.00 ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia non sbagliano! San Martino di Lupari e Ragusa sconfitte nella prima sfida delle semifinali : Sono cominciate questa sera le semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nelle partite di apertura Schio e Venezia hanno mantenuto il fattore campo contro San Martino di Lupari e Ragusa portandosi sul punteggio di 1-0, ma la Serie è soltanto all’inizio e saranno necessarie tre vittorie per accedere all’atto conclusivo. La replica delle due sfide andrà in scena giovedì 18 aprile. Schio-SAN Martino DI ...

Basket - Final Four Champions League 2019 : sorteggiate le semifinali. La Virtus Bologna sfida il Brose Bamberg : Sono stati svelati gli accoppiamenti delle semiFinali di Basketball Champions League, che si terranno il 3 maggio ad Anversa nell’ambito delle Final Four, le quali vedranno il loro culmine nelle due Finali del 5 maggio. La Segafredo Virtus Bologna ha pescato l’avversaria forse più temibile delle tre possibili: il Brose Bamberg. La formazione tedesca, allenata da Federico Perego (classe ’84, anni al fianco di Andrea Trinchieri ...