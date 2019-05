Europee | più di 1 100 000 gli abruzzesi chiamati al voto | per 400mila anche la scheda per

Europee sempre più vicine - Lega e M5S sempre più lontani : Questa la sintesi che circola in tanta parte della casa leghista: "Negli ultimi tre mesi non si capisce bene" se si è alleati o rivali al governo. Lo dice apertamente il ministro per le Politiche per la famiglia, Lorenzo Fontana, a margine di una iniziativa elettorale a Chiavari. Fontana spiega di condividere "quanto affermato da Giorgetti: in questa maniera non si può andare avanti perché si fa fatica a lavorare. C'è tanto da fare e, se ...

Elezioni Europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

Elezioni Europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5s” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

DALLA CINA/ Lao Xi : il voto dopo le Europee che Salvini non può più evitare : Salvini, per miopia politica, ha rinunciato ad essere il nuovo centrodestra. Ora ha bisogno delle elezioni politiche. E potrebbe non bastare

Europee 2019. Orban - il più discusso - e Kaczynski - il più conteso - super favoriti : Il peso dell’Ungheria sul volto post elettorale dell’Ue va ben oltre i 21 eurodeputati che il Paese è chiamato a eleggere il 26 maggio. Con una popolazione di 9,8 milioni di abitanti, gli ungheresi rappresentano solo il 2,2% della popolazione europea dopo la Brexit. Eppure, uno snodo importante del futuro assetto dell’Unione passa proprio da Budapest, e in particolare dall’ex monastero carmelitano che sovrasta la ...

Elezioni Europee - sfida su Facebook : Salvini spende più di tutti - M5S (quasi) assente : Operazione trasparenza su Facebook: è ora possibile consultare le campagne politiche sponsorizzate dai partiti in lizza, scoprendo quanto è stato stanziato per ciascun post, da chi, per raggiungere quale pubblico...

Europee - cresce l'ansia nella Lega Il Pd è più ottimista - nei 5 Stelle... : Meno dieci giorni alle elezioni Europee del 26 maggio, appuntamento fondamentale non solo per i futuri equilibri dell'Unione europea ma anche per il destino del governo del Cambiamento guidato da Giuseppe Conte. La pubblicazione dei sondaggi è vietata per legge, come noto, e... Segui su affaritaliani.it

Giustizia - Salvini : “Dopo Europee avanti più tranquilli - riforma sarà snodo fondamentale. Su prescrizione patti chiari” : “Cosa accadrà dopo le Europee considerate le tensioni con il M5s? Si andrà avanti a lavorare più tranquillamente, la riforma della Giustizia sarà lo snodo fondamentale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione di un libro di Carlo Nordio al Senato. “Il ministro della Giustizia Bonafede ha le sue idee- aggiunge- noi abbiamo le nostre. Aspettiamo di conoscerle, poi miglioreremo”, ...

Europee : quando - cosa e come si vota. Guida pratica alle elezioni Ue “più importanti della storia” : Manca meno di un mese al voto per le elezioni Europee del 26 maggio. I 28 Stati membri dell’Ue saranno chiamati a rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles in quelle che sono state unanimemente definite le “elezioni Europee più importanti della storia” a causa dello scontro tra le forze politiche tradizionali e quelli che sono stati ribattezzati i nuovi sovranismi. Per cosa si vota? Quanti rappresentanti elegge ...

Europee - sondaggi Gran Bretagna : sfonda il Brexit Party di Farage al 34%. Più di Labour e Tory messi insieme : La Brexit sembra far meno paura di quello che si credeva al di là della Manica. Almeno secondo gli ultimi sondaggi elettorali in vista delle Europee di fine maggio, il 23 in Gran Bretagna, che danno il neonato Brexit Party di Nigel Farage primo partito al 34%. Uno schiaffo ai conservatori che escono politicamente distrutti dai negoziati sull’uscita dall’Unione europea, ma anche e soprattutto per i Laburisti che, invece, speravano di ...

Europee 2019 - Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più : “Noi facciamo le leggi - gli altri comizi” : Vicini alle Europee 2019, si registra un Salvini in difficoltà sotto i colpi di Luigi Di Maio “Gli italiani dovranno scegliere alle Europee tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no, tra chi basse le tasse nie comizi e chi lo fa davvero, chi aiuta le persone con il … Continue reading Europee 2019, Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più: “Noi facciamo le leggi, gli ...

ELEZIONI Europee 2019/ Parolini : più famiglia e meno austerity - ecco il mio programma : All'Europa oggi serve avere una difesa comune e una politica sull'immigrazione comune. E poi: maggiore attenzione al sociale, alla famiglia e alle Pmi

Federmanager : "Europee banco prova importante - serve più unità" : "A due settimane dal voto, il nostro messaggio sull'Europa è plastico: serve maggiore unità , serve un soggetto politico europeo e serve un'agenda europea". Così il presidente di Federmanager, Stefano ...