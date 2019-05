Elezioni | exit poll | Lega primo partito con il 27-31% Pd davanti ai 5Stelle 

Elezioni Europee 2019 - exit poll - proiezioni e risultati in diretta : “Lega 26 - 5/29 - 5% - Pd 21/24% - M5s 20/23%” : Ecco i primi exit poll del voto italiano per il Parlamento europeo di Swg per La7: Lega 26,5/29,5%, Pd 21/24%, M5s 20/23%, Forza Italia 9/11%, Fratelli d’Italia 5/7%, Più Europa 2,5/3,5%, Europa Verde 1,5/2,5, Altri 4/5%. In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, la Lega è al 27-31%, il Pd è al 21-25%, M5s al 18,5-22,5%, Forza Italia all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7%, Più Europa ...

Cosa dicono gli exit poll delle Elezioni europee - in ordine : Quelli dei paesi più importanti dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, dove i seggi hanno chiuso alle 23

Elezioni europee - exit poll in Ungheria : netta affermazione di Orban con il 55% : I primi exit poll che arrivano dall'Ungheria dopo la chiusura delle urne per le Elezioni europee vedono Fidesz, il partito di Viktor Orban, nettamente in vantaggio sugli schieramenti che fanno parte dell'area socialista europea: per il momento si stima che il Fidesz abbia raggiunto il 55% dei consensi, staccando di molto le altre liste.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : Francia - Germania - Spagna e tutti gli exit poll : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Elezioni europee - exit poll Germania : Merkel in testa - boom dei Verdi : Arrivano i primi exit poll sulle Elezioni europee in Germania: il Cdu di Angela Merkel è il primo partito con il 27,5% dei consensi, una percentuale che però segna un decremento di consensi rispetto alla precedente tornata elettorale. boom per i Verdi, male l'estrema destra. Affluenza record: secondo le previsioni ha votato il 60% degli aventi diritto.

Elezioni Europee - exit poll in Ungheria : il trionfo sovranista di Viktor Orban - la sinistra ridotta a pezzi : In Ungheria secondo i primi exit poll il partito di Viktor Orban, il Fidesz, si è imposto nettamente come prima forza raccogliendo il 55% dei voti. Stando ai dati pubblicati da Europe Elects, anche la destra di Jobbik ha di che festeggiare, visto che ha ottenuto un risultato superiore alle aspettati

Elezioni europee - quando e dove arriveranno gli exit poll e i risultati ufficiali : A partire dalle 23, alla chiusura dei seggi, anche in Italia verranno diffusi i primi risultati delle Elezioni europee. A partire dagli exit poll che, per alcune trasmissioni, saranno in realtà instant poll. Non mancherà l’appuntamento con l’ormai consueta Maratona Mentana, che inizierà alle 22.35 e proseguirà su La7 per tutta la notte. Non solo, perché in mattinata continueranno le trasmissioni dedicate alle Elezioni. La7 ricorrerà agli instant ...