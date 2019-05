“Ultima gara al Napoli?” La Risposta di Mertens in mixed zone

forzazzurri

(Di sabato 25 maggio 2019)non è stata la mia ultima partita Driesalla fine della gra tra Bologna e Napoli, è intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in. Ecco quanto ha dichiarato: “Peccato perché volevamo finire bene, è davvero un peccato. Voglio essere ancora più importante per la squadra, ho avuto un po’ di difficoltà con il cambio modulo ma alla fine l’ho trovato. Stiamo giocando bene con questo sistema offensivo. Una promessa? Quando giochiamo fuori casa è pieno di napoletani, sono dapertutto. Fa sempre piacere. Ho ancora un anno e resto qua. Non l’ho sentita come la mia ultima partita. Giochiamo un calcio più diretto ed offensivo, stiamo faceno bene. Il record di gol si può fare, sono sempre più vicino e voglio continuare. Un po’ di fortuna in più bisogna guadagnarsela sul campo, dobbiamo essere più cattivi. Che voto mi do per ...

juventusfc : ?? I convocati per l'ultima gara della stagione ???? #SampJuve #ForzaJuve - ACChievoVerona : ???? L'XI GIALLOBLÚ per #FrosinoneChievo Il nostro capitano è pronto a scendere in campo per la sua ultima gara! Forz… - TIM_Official : Iniziano le semifinali dell'ultima gara #JuniorTIMCup e cresce sempre di più la competizione. Ecco le squadre: ??Or… -