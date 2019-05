Speciale su Vasco Rossi su Rai2 con immagini dal backstage del nuovo tour | Tg2 Dossier

optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) Mentre si avvicina la data zero delNonStop Live 2019, unosusudal titolo ", la mia storia incredibile" racconta la favola rock del Blasco durata oltre quarant'anni.Alla vigilia del, il rocker di Zocca racconta la sua incredibile storia dagli esordi ai giorni nostri a Tg2, in una puntata a lui dedicata in onda sabato 25 maggio in seconda serata.Dall'infanzia, vissuta in parte in collegio, al rapporto con i genitori e con la piccola comunità di Zocca, dove da giovane era visto come un alternativo dalle ambizioni forse troppo grandi, il cantautore si racconta parlando di una giovinezza difficile: "Furono anni durissimi in città mi vedevano come uno diverso" spiega il rocker nella lunga intervista-confessione sulla sua vita.Loraccoglie ricordi, aneddoti, il racconto di grandi amicizie, amori, incontri ...

