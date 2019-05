Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Mr britannica Teresa me ha annunciato le dimissioni da leader del partito conservatore per il 7 giugno esprimendo rammarico per non essere riuscita ad attuare la brexit e affidando nella realizzazione al suo successore alla guida dei tori che può essere eletto nelle successive settimane per far subentrare le come primo ministro a downing Street lei ha detto di avere tenuto informato la sua maestà la regina spiegando che resterà premier fino al completamento della procedura per la nomina di un leader o servito il paese che amo ha rivendicato in lacrime in lire la verità accordi ne parla di frutta giusta in bocca alle elezioni per il presidente francese Macron ora serve un rapido chiarimento sulla brexit torniamo in Italia della procura a due fascicoli sugli scontri avvenuti ieri tra i manifestanti e la ...

