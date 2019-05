laragnatelanews

(Di venerdì 24 maggio 2019) LO STILE AUTENTICO DEL MITO V7 SI ARRICCHISCE DELLA VARIANTE CON FANALERIA A LED DEBUTTA ANCHE LA NUOVA GAMMA COLORI DI V7 III, LA VERSIONE PIÙ CLASSICA ED ELEGANTE DELLA “SETTEMMEZZO” DI MANDELLO Da sempreevolve i modelli della famiglia V7 III preservandone inalterati carattere e autenticità, valori unici destinati a durare nel tempo, come questo modello inimitabile che ha fatto la storia della. Accade anche per l’ultima nata, laV7 IIInella nuova variante Night Pack, caratterizzata da una nuova fanaleria full led e da significativi interventi stilistici. Al look essenziale tipico di V7 IIIla variante Night Pack affianca la moderna anima high tech della fanaleria a led, che assicura elevato potere illuminante del faro anteriore, degli indicatori di direzione e della luce posteriore. Il posizionamento ribassato del faro e della ...

MaurizioMurgia : MOTO GUZZI V7 III STONE “NIGHT PACK” e aggiornamenti per la V7 III Special - laragnatelanews : MOTO GUZZI V7 III STONE “NIGHT PACK” e aggiornamenti per la V7 III Special - evyna : MOTO GUZZI V7 III STONE “NIGHT PACK” e aggiornamenti per la V7 III Special -