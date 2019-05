Lecce | giovane ragazzo si toglie la vita in carcere | la madre | ' Doveva prendere i farmaci'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera intorno alle ore 22:00 presso la casa circondariale di "Borgo San Nicola" a, dove unpoco più che 30enne ha deciso dirsi la, a quanto pare usando un lenzuolo. Le modalità esatte con cui ill'ha fatta finita non sono ancora note, e per questo è stata avviata un'indagine, utile a chiarire ogni circostanza. Quello che è certo è che ilera dipendente dagli stupefacenti, in particolare cocaina. Proprio a causa di una crisi d'astinenza due giorni fa era riuscito ad evadere dagli arresti domiciliari per procurarsi la droga. A questo punto per lui è scattata la misura cautelare in, poiché diverse volte, negli ultimi mesi, era riuscito a scappare. Proprio nella casa circondariale ilsi è suicidato. Adesso lavuole vederci chiaro. Ladella vittima: 'Mio figliodei ...

fattoquotidiano : Lecce, Salvini “vittima” del finto selfie. Il giovane: “Non siamo più terroni di m***, eh?”. E il ministro reagisce… - Fontana3Lorenzo : Un attacco vile e vergognoso. Abbraccio la nostra giovane militante ferita e sono vicino ai leghisti di Lecce. Le n… - giornalettismo : #Salvini a #Lecce è caduto un'altra volta nel 'tranello' del #selfiebombing. Un giovane gli si avvicina per chieder… -