Al via il Tour delle Spice Girls | Victoria e David Beckham inviano un messaggio

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Novella Toloni Prima il calciatore inglese ha postato sui social una dedica speciale al gruppo, poi, ex componente del gruppo, ha condiviso con i follower una foto con i suoi personali auguri alle compagne per la nuova avventura musicale Tutto è pronto per il concerto che, questa sera, segnerà il ritorno sul palco. Stasera al Croke Park di Dublino prenderà, infatti, il via ilufficiale della band femminile simbolo degli anni ‘90. Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie C ed Emma Bunton sono pronte, ma non. La Poshnon parteciperà, infatti, alla reunion (fatto già noto) salvo comparire come ospite d’eccezione in una o più date non ancora svelate. Il marito diha voluto però mandare unal gruppo attraverso i social, inviando i suoi personali auguri alleattraverso le ...

OfficialSSLazio : #Vic7ory ?? ?? La #TIMCup comincia il tour: domani sarà al Lazio Style 1900 Official Store di via Calderini Scopri… - DalilaNesci : #ContinuarePerCambiare Tour: gli eventi di oggi, venerdì 17 maggio - FareculturaMag : Giardini di Mirò. Al via il tour estivo dell'ultimo album 'Different Times' -