Tasse | cambia il calendario fiscale | due mesi in più per presentare la dichiarazione dei

Salvini - nuove scintille con M5s : “Basta offese da chi dovrebbe essere amico. Ci aiuTassero a cambiare il Paese” : “Caro Conte ridurre le tasse a famiglie e imprese è emergenza nazionale di questo paese. Tutto il resto viene dopo”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini in un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci. Salvini poi continua: “Non ascolto gli insulti di chi dovrebbe essere mio alleato. Sarebbe meglio se gli M5s ci ...

Raggi - Salvini : “Se si voTasse domani non inviterei romani a sceglierla. Questo cambiamento mi sembra il passato” : “Avevo invitato i romani a provare il cambiamento, dopo anni Questo cambiamento non mi sembra molto diverso dal passato. Vivendo Roma da cittadino, come tanti romani che si lamentano giustamente di immondizia, traffico, mezzi pubblici che non funzionano, crateri nelle strade. Se si votasse domani non inviterei più a scegliere i Cinque stelle. Spero che Roma sia più curata, non ho in testa sindaci”. Così Matteo Salvini. L'articolo ...

Irpef - Ires e flat tax : come potrebbero cambiare le Tasse degli italiani : flat tax, dual tax, quoziente familiare, revisione delle agevolazioni, taglio dell’Ires. Con la messa a punto del Def (e in vista delle europee del 26 maggio), le tasse tornano a essere protagoniste del dibattito politico, con ipotesi e polemiche che, quasi in un gioco delle parti, si susseguono una dietro l’altra...

Flat tax - Irpef - detrazioni a rischio : come il Def cambia le Tasse degli italiani : A rischio anche diverse detrazioni, ma nella miglior tradizione politica se ne riparlerà dopo le Europee, a urne chiuse. Scaglioni Irpef Rispetto agli attuali cinque scaglioni Irpef, odeclinati sul ...

