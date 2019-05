Sono più ribelle di quando ero giovane e imitavo i punk

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi e i compensi alle star : chi Sono le più pagate del Biscione : Il quotidiano Italia Oggi diffonde i cachet delle star di Mediaset (tutte ben pagate). Ezio Greggio, per esempio: 23 milioni di euro versati da Mediaset dal 2009 al 2013 al noto conduttore di Striscia la notizia. Anni in cui, oltre ad occupare il bancone di Striscia, ha condotto Veline per l’estate

Robert Kubica F1 - GP Montecarlo 2019 : “Questa gara è speciale - i miei podi Sono tra i ricordi più belli” : Robert Kubica sta vivendo un inizio di stagione molto complicato al volante della Williams, la vettura ha delle evidenti lacune tecniche e il polacco si trova costretto a navigare nelle retrovie. La speranza è che la musica possa cambiare in occasione del GP Montecarlo 2019, sesta tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend lungo le anguste stradine del Principato. Robert Kubica si è in presentato alla consueta conferenza stampa di ...

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi Sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

I debiti degli studenti? Non ci Sono più - ci ha pensato un miliardario : Dopo l’annuncio c’è stato un momento di silenzio e poi i ragazzi hanno capito cosa aveva davvero detto l’oratore. Il miliardario Robert F. Smith, fondatore, presidente e amministratore delegato della società di private equity Vista, la quarta più importante società di software aziendale degli Stati Uniti, ha annunciato che si sarebbe fatto carico dei debiti studenteschi di circa 400 studenti che domenica scorsa hanno festeggiato la loro laurea ...

Luciano Moggi - il più grande disastro della Fiorentina : perché si Sono messi nei guai da soli : Se questo campionato è finito da tanto per la testa della classifica, non si può dire lo stesso per gli altri posti che contano e per quelli, in basso, che tutti vorrebbero evitare. Solo all' ultima giornata infatti si deciderà chi farà compagnia a Juve e Napoli nella Champions, chi alla Lazio in Eu

Milan - Berlusconi : “Sono il presidente che ha vinto di più nella storia” : Il Milan “e’ stata la squadra piu’ forte, io sono il presidente di club che ha vinto di piu’ nella storia”. Sono le dichiarazioni del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite a Porta a Porta su Rai1 assieme all’ex allenatore Arrigo Sacchi. Il leader di Forza Italia ha scelto Arrigo Sacchi come suo ‘testimonial’ nel salotto di Bruno Vespa. “Berlusconi come presidente del ...

Salvini corregge il Sicurezza bis "Adesso non ci Sono più alibi..." : Chiara Sarra ?IL DOCUMENTO: La bozza del decreto Sicurezza bisIl Viminale lima il decreto Sicurezza bis: spariscono le multe legate al numero di migranti, ma restano sanzioni e confisca per le navi che violano i divieti Via "qualsiasi perplessità" e ogni "alibi". Dopo il Consiglio dei ministri di fuoco che ha rimandato ogni decisione sul decreto Sicurezza bis voluto da Matteo Salvini per contrastare le ong che caricano migranti nel ...

Lippi : “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. L’Atalanta e l’Empoli Sono quelle che mi Sono piaciute di più” : Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’evento organizzato da Special Team Legends e FIGC. In particolare, l’ex allenatore della Cina ha parlato di Gattuso: “Spero che il futuro di Gattuso non dipenda da domenica. Rino ha fatto un ottimo lavoro, creato un senso di appartenenza che poche squadre hanno. Per buona parte del campionato ha mostrato anche un gioco ...

Elezioni europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5s” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

Milano - Firenze e Torino Sono le città più “circolari d’Italia” : Milano è la città più “circolare” d’Italia grazie all’offerta e all’utilizzo del trasporto pubblico e dei servizi di car sharing, all’efficienza della rete idrica, all’alto livello di raccolta differenziata e all’alto fatturato delle attività di vendita dell’usato. Segue Firenze, che emerge per le politiche di responsabilizzazione del cittadino, il numero di colonnine pro capite di ricarica per le auto elettriche e i ...

Regionali Piemonte 2019 - nessuno si preoccupa più dell’ambiente. Ma si sa - i politici Sono fatti così… : Ricordo bene. Correvano gli anni Ottanta dello scorso secolo e sembrava che l’economia italiana andasse a gonfie vele. Nelle indagini demoscopiche l’ambiente era ai primi posti nella graduatoria delle preoccupazioni dei cittadini italiani, quasi che a pancia piena uno si possa occupare anche del superfluo. Bettino Craxi, che tutto era fuorché uno stupido, fiutò questa preoccupazione e nel 1983 istituì il primo ministero che si occupava di ...

I giochi mobile Sono più popolari dei social network - negli Stati Uniti : Un nuovo studio sostiene che i consumatori statunitensi preferirebbero abbandonare i social network piuttosto che i loro giochi mobile L'articolo I giochi mobile sono più popolari dei social network, negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Gli SMS Sono sempre più considerati uno strumento superato : Dalla Germania arriva la conferma che gli SMS rappresentano uno strumento sempre meno usato dagli utenti mobile. Ecco tutti i dettagli L'articolo Gli SMS sono sempre più considerati uno strumento superato proviene da TuttoAndroid.

«Sono sul tratto di strada più brutto». Il messaggio audio del 15enne ucciso da un’auto Il punto pericoloso per le bici : Il messaggio di Gabriele Raffa agli amici nel tardo pomeriggio del 5 maggio dimostra quanto fosse consapevole della pericolosità della strada, dove non esistono illuminazione e pista ciclabile: ma è l’unica via tra Casirate e Treviglio