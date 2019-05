Roma | ancora a fuoco un mezzo Atac | principio d' incendio nel minibus del Centro

Ancora un autobus in fiamme a Roma : È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per cause Ancora in via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per condizioni dei terreni e corsi d’acqua : “Per la giornata di domani giovedì 23 si prevedono condizioni di instabilità atmosferica associate a precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, comunque non significative ai fini dell’Allertamento. Le criticità idrauliche e idrogeologiche segnalate sono determinate dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore“: la protezione civile ...

ARF atto 5 : il 'Festival di storie - segni e disegni' ancora a Roma - più grande che mai : Il quinto atto dell’ARF! è ai nastri di partenza, e si dichiara da subito come l’edizione della consacrazione: dal 24 al 26 maggio, negli spazi espositivi del Mattatoio di Roma (sede ormai istituzionale della rassegna, sempre dalle 10 alle 20), il Festival di storie, segni e disegni nato dalla fantasia (e dal coraggio) di cinque appassionati e professionisti del settore che in rigoroso ordine alfabetico rispondono ai nomi di Daniele Bonomo, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora criticità per le piene dei fiumi : “Per la giornata di oggi lunedì 20 e domani permangono flussi di correnti sud-occidentali di debole-moderata intensità con temporanei rinforzi sui rilievi e lungo la costa associati a isolati piovaschi più frequenti sulle aree appenniniche. La criticità arancione su Pianura emiliana centrale e Pianura emiliana orientale è riferita alla permanenza di livelli idrometrici sostenuti nei tratti vallivi di Secchia e affluenti di Reno, già ...

Kenya - sei mesi fa scompariva Silvia Romano : è ancora mistero : Il 20 novembre l'italiana fu rapita a Chakama. Da allora nessuna informazione certa dalle forze di polizia keniane e dalle autorità italiane non arrivano segnali confortanti

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità arancione : Rimane attiva in diverse zone dell’Emilia-Romagna l’Allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata di lunedi’ con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. L’Allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora maltempo - ancora molte criticità : Nuovo sopralluogo della Regione Emilia Romagna oggi pomeriggio sulla Traversa del Marecchia, nel riminese, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Lunedì il crollo a causa della piena del corso d’acqua che tra il 12 e il 13 maggio ha visto cadere in zona 97 millimetri di pioggia, ovvero il doppio della media mensile del periodo. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, sottolineando che già a marzo aveva stanziato ...

Giampaoletti : piano industriale Roma Metropolitane non ancora approvato - decide Comune : Roma – “Il piano industriale non e’ stato ancora approvato dal socio. Questa e’ la formualzione che la societa’ ha trasmesso. Il socio sta effettuando ancora sue valutazioni: nel momento in cui il piano sara’ approvato, o nella sua attuale formulazione, o eventualmente con nuova formulazione con emendamenti, avremo la formulazione definitiva del piano stesso”. Cosi’ il Dg del Campidoglio, Franco ...

Roma - ancora scritte contro la società : “Pallotta pupazzo ce semo rotti er ca…” : Anziché placarsi, la contestazione dei tifosi della Roma aumenta di giorno in giorno. La vicenda con De Rossi è solo l’ultimo di una serie di episodi degli ultimi mesi contestati dai supporter giallorossi contro la proprietà. Dopo lo striscione a Londra, un altro ne è comparso, questa volta addirittura fuori Europa. Esattamente a New York, scritte contro il patron americano: “Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti er ca…! ...

Meteo Emilia-Romagna : oggi ancora allarme rosso - domani cala l’allerta per i fiumi : oggi ancora giornata con criticità massima, codice rosso, mentre per domani l’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in Emilia-Romagna, sempre per le piene dei fiumi, per possibili frane e per le piene dei corsi minori. Le zone interessate dall’avviso sono la Romagna, la costa ferrarese e la pianura emiliana orientale e centrale. domani non sono previsti fenomeni Meteo ai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata ...

Maltempo - alluvione in Emilia-Romagna : è ancora allarme rosso per le piene dei fiumi : La situazione è in miglioramento ma l’attenzione rimane ancora alta oggi in Emilia–Romagna per il passaggio delle piene di diversi fiumi: l’ultimo bollettino Arpae conferma la criticità rossa su pianura e costa romagnola per il deflusso di Savio e Montone e criticità arancione su pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese. La situazione più critica nel Forlivese in particolare a Villafranca, in provincia di ...

Alluvione in Emilia-Romagna : l’emergenza sta rientrando ma la criticità idraulica è ancora elevata : L’emergenza maltempo in Emilia–Romagna sta lentamente rientrando, dopo le criticità di ieri. Il fiume Savio, esondato in più punti, ha diminuito notevolmente la sua portata di acqua scendendo a 5,77 metri dopo aver toccato ieri i 7,51. A Cesena sono continuate fino alle 2 di notte le operazioni di rimozione dei detriti sotto le arcate del Ponte Nuovo. La circolazione dei treni è tornata nella norma nella serata di ieri mentre la ...

Roma è ancora alle prese con la crisi dei rifiuti : Cinque mesi fa un incendio ha devastato un impianto di trattamento dei rifiuti e la capitale si è svegliata avvolta in una nube nera. Un’inchiesta per capire cos’è successo e perché da allora è stato fatto poco e niente. Leggi