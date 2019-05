La pubertà precoce

fondazioneserono

(Di giovedì 23 maggio 2019) Laè un periodo di transizione caratterizzato dallo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, dalla maturazione delle gonadi e dal raggiungimento delle capacità riproduttive. Laè definita dalla comparsa dei caratteri sessuali secondari prima dell'età di 8 anni nella femmina e dei 9 anni nel maschio; tuttavia, negli ultimi anni numerosi dati epidemiologici hanno mostrato un significativo e costante trend di anticipo puberale in diverse nazioni. Pertanto, la definizione diè oggetto di discussioni e, sebbene nel maschio il classico limite cronologico di 9 anni sia accettato, vi è ampio dibattito in merito a una possibile riduzione di almeno un anno del cut-off per definire l’età di comparsa della fisiologicanella femmina (cioè da 8 anni a 7 anni). Lavera (o centrale) è una condizione relativamente rara con una ...

