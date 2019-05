Inter | la Champions vale più di 60 mln tra Uefa e sponsor

Inter - c'è il 77% di possibilità di qualificarsi alla Champions a discapito del Milan : Sono passati tre giorni dalla brutta figura rifilata allo stadio San Paolo, ma la situazione in casa nerazzurra non sembra essersi calmata. Chi da la colpa al Spalletti, chi ai giocatori, chi ancora alla società. Una sola cosa è certa, qualunque siano le condizioni delle tre parti, alla fine i conti si faranno solamente dopo lo scontro decisivo contro l'Empoli, che determinerà il futuro in ambito europeo della società guidata da Steven ...

Donadoni : “L’Inter può centrare la Champions. Tra Atalanta e Milan…” : L’ex ct azzurro, Roberto Donadoni ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta Champions e su quella salvezza che infiammano l’ultima giornata di campionato. In particolare, Donadoni ha parlato dell’Inter di Spalletti: “Credo che l’Inter avrebbe firmato se le avessero detto che si sarebbe giocata la Champions nell’ultima giornata in casa contro l’Empoli. Anche se hanno perso in maniera ...

Accadde oggi 22 maggio 2010 - l’Inter vince la Champions : una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò ...

L’Inter si gioca la Champions : in 60.000 contro l’Empoli : Un solo risultato a disposizione: la vittoria. Si è complicata terribilmente la corsa Champions League in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con diversi passi falsi, pesantissimo quello dell’ultima giornata contro il Napoli, adesso la squadra di Luciano Spalletti dovrà conquistare bottino pieno per confermarsi al quarto posto della classifica. Per la partita di domenica la squadra nerazzurra potrà contare sulla ...

Champions - il patto d'onore dell'Inter nell'ultima settimana di passione : Nel momento in cui avrete il (dis)piacere di leggere questo pezzo, li avrete già letti tutti (i punti di vista): «La colpa è di Spalletti che non ha coraggio», «La colpa è di Icardi che si è tirato fuori dalla mischia», «la colpa è di Marotta che non ha ancora portato Messi e Maradona», «la colpa è

Corsa Champions League - Arrigo Sacchi : “l’Atalanta merita la qualificazione - il problema dell’Inter parte dal club” : Corsa Champions League – Ultimi 90 minuti prima della fine del campionato di Serie A e Corsa Champions League ancora tutta da decidere, tutto è nelle mani di Atalanta ed Inter che con tre punti all’ultima giornata sarebbero certe della qualificazione. «Questa incertezza ha una spiegazione – esordisce Arrigo Sacchi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport -. Le squadre, quasi tutte le squadre, anche quelle ...

Serie A. poker del Napoli - per l'Inter Champions a rischio : Il Napoli vince 4-1 contro l'Inter e complica la qualificazione dei nerazzurri alla Champions League, complice il pareggio dell'Atalanta.

Inter - Champions a rischio! Spalletti sottolinea : “contro l’Empoli è una finale - vietato sbagliare serve personalità” : Dopo aver incassato 4 gol dal Napoli, Luciano Spalletti volge lo sguardo alla sfida contro l’Empoli: una vera e propria finale per l’Inter che si gioca l’ultimo match point per entrare in Champions League Dopo il pareggio con l’Udinese, l’Inter incassa una sonora sconfitta contro il Napoli e rimanda nuovamente il discorso Champions alla prossima gara. I nerazzurri si ritrovano quarti, a pari punti con ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : la Dea vede la Champions - crollo Inter! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle sei partite della 37giornata in programma oggi, domenica 19 maggio.

Il Napoli cala poker : psicodramma per l'Inter - Champions di nuovo in bilico : Ci risiamo: è psicodramma Inter. Travolti al San Paolo per 4-1 da un Napoli ormai in vacanza, i nerazzurri rimettono clamorosamente in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in ghiaccio. A novanta minuti dal termine, l'Inter viene raggiunta dall'Atalanta a q

Pagelle e Highlights 37^ giornata : Empoli - colpo salvezza. Incubo Fiorentina. Milan e Atalanta - Champions ancora viva! Il Napoli asfalta l’Inter : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle e Highlights 37^ giornata: Empoli, colpo salvezza. Incubo Fiorentina. ...

Disastro Inter - ora la qualificazione alla Champions si deciderà al Meazza : L’Inter a Napoli spreca punti, la qualificazione alla Champions si deciderà al Meazza conteo l’Empoli.Una brutta Inter cade a Napoli nel posticipo domenicale della 37^ giornata della Serie A TIM: al San Paolo, i nerazzurri cadono sotto i colpi dei padroni di casa e vengono sconfitti con un netto 4 a 1.In virtù di questo risultato, la squadra di Luciano Spalletti si ritrova al quarto posto in classifica a quota 66 punti, ...

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

Inter - una vittoria per la Champions : la sfida al Napoli su Sky : Il Napoli è all’ultima gara casalinga della sua stagione con la certezza acquisita ormai da qualche settimana del secondo posto. I partenopei non sono praticamente riusciti a impiensierire la Juventus nella lotta per il titolo, ma difficilmente avrebbero potuto fare di più, anche se resta il rimpianto per il cammino in Europa. Questa sera troveranno […] L'articolo Inter, una vittoria per la Champions: la sfida al Napoli su Sky è ...