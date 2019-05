liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) (AdnKronos) - Per quanto riguarda gli ordinativi interni le variazioni positive si sono registrate nei comparti del marmo, vetro, ceramica (4,5%) e della gomma e plastica (+3,4%). A livello dimensionale hanno registrato una tendenza positiva le piccole (+1,1%), negativa le medie e grandi imprese (-0

TV7Benevento : Industria: Unioncamere, in Veneto crescita 'solo' a +1,5 p.c ., ma migliorano le attese (4)... - TV7Benevento : Industria: Unioncamere, in Veneto crescita 'solo' a +1,5 p.c ., ma migliorano le attese (3)... - TV7Benevento : Industria: Unioncamere, in Veneto crescita 'solo' a +1,5 p.c ., ma migliorano le attese (2)... -