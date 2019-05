C’ero una volta… Mani Pulite | Paolo Mieli 27 anni dopo Tangentopoli | “Periodo che

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Abbiamo cominciato con il Così fan tutte di Mozart e così hanno continuato a fare tutti”, così risponde il giornalistaalla domanda “a quasi 30di distanza dala politica è ancora corrotta?”, che si pongono Antonio Padellaro e Silvia Truzzi nel loro nuovo programma “una”, che prosegue il ciclo di interviste di “unaLa sinistra”, a cui è seguita anche la pubblicazione di un libro omonimo., ospite della terza puntata (da oggi in esclusiva su www.iloft.it e app Loft) e ultimo degli intervistatil’ex pm Piercamillo Davigo e l’ex potente ministro DcCirino Pomicino, che allo scoppio dello scandalo era direttore del quotidiano La Stampa, per poi passare a Il Corriere della Sera nel settembre del 1992, raccontadal punto di vista del mondo dell’informazione. “Quando nacque ...

