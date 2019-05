Capelli | come schiarirli con l’acqua ossigenata

dilei

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pochi lo sanno, ma isi possono schiarire in modo economico e veloce utilizzando l’acqua. Voglia di un cambio look? Provate a schiarire alla chioma, dando un tocco di luminosità ed valorizzando il vostro viso. L’acquaconsente di ottenere un ottimo risultato in pochissimo tempo, effettuando delle schiariture a regola d’arte. Per prima cosa acquistate il prodotto con una concentrazione al 3%. Evitate qualsiasi percentuale più alta perché potrebbe rivelarsi particolarmente dannosa per i, rovinando irreparabilmente. Procuratevi anche dei batuffoli di cotone e un nebulizzatore. Lavate i, facendo un rapido shampoo, poi applicate l’acquasulla chioma ancora umida. Per ottenere un effetto più naturale dividete varie ciocche, applicandoci sopra il liquido con un batuffolo di cotone. In questo modo la schiaritura ...

zeeromyheero : RT @NeonIchigo: Che ferro o che Dio devo pregare per avere i capelli come Natalia? #uominiedonne - LucaCaprai : Le copia i capelli, le copia le reazioni, le copia il carattere: Klaudia non sarai mai come Natalia e non sarai mai… - martimessi9 : RT @NeonIchigo: Che ferro o che Dio devo pregare per avere i capelli come Natalia? #uominiedonne -