Professore si toglie la vita impiccandosi a scuola | ​malore per 3 studentesse

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aurora Vigne Unsi è tolto lanella palestra dellain cui insegnava e a trovarlo già senzasono stati i suoi alunni Tragedia a Brescia in unamedia. Unsi è tolto lanella palestra dellain cui insegnava e a trovarlo già senzasono stati i suoi alunni. A dare l'allarme sono stati alcuni alunni prima dell'ora di educazione fisica. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, avvisati dai colleghi del, insieme ai sanitari del 118.Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare. Ormai, era già troppo tardi. Non è chiaro ancora a che ora sia avvenuto il fatto, se la sera prima o il giorno stesso in cui l'insegnante è stato trovato esanime. I medici, inoltre, hanno dovuto soccorrere tre ragazze di 11 anni che hanno accusato un malore per il forte choc. Le ragazze - ...

zazoomnews : Professore si toglie la vita a scuola: choc per 3 studentesse - #Professore #toglie #scuola: - darfil2 : RT @LaStampa: Un professore di musica, 50 anni, si è tolto la vita nella palestra della scuola in cui insegnava e a trovarlo già senza vita… - LaStampa : Un professore di musica, 50 anni, si è tolto la vita nella palestra della scuola in cui insegnava e a trovarlo già… -