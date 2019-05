Adam Lambert non registrerà nuove canzoni dei Queen | “Non avrebbe senso”

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Fresco del successo del singolo New Eyes e forte dell'esperienza con la band di Freddie Mercury,ha fatto sapere durante un'intervista rilasciata a Hunger che nondei. La sua dichiarazione è arrivata per rispondere alla dilagante curiosità del pubblico che, dopo l'esplosiva esibizione durante la notte degli Oscar, ha cominciato a interrogarsi sulla possibilità che l'ex stella di American Idol continui la carriera con ianche in studio.lo esclude:Non credo chemolto senso perché non sarebbero davvero i, perché per me isono Freddie Mercury.Brian May e Roger Taylor avevano conosciutoproprio durante il talent show di American Idol, al punto di sceglierlo come frontman per il tour. Seppur il batterista Taylor non avesse accantonato del tutto l'idea di incideredeiinsieme ...

