attualitavip.myblog

(Di martedì 21 maggio 2019) Spunta una nuova dichiarazione diin merito all’omicidio del figlio Loris Stival. La dichiarazione della mamma è stata riportata da Quarto Grado e riguarda le accuse mosse adStival, suo suocero, da lei accusato del delitto del figlio di appena 8 anni. «Hocheunaldi. Sono rimasta pietrificata con gli occhi di mio figlio che mi guardavano sbarrati come a implorarmi aiuto, ma non sono riuscita a fare nulla, sono rimasta immobile, incredula»., condannata per l’omicidio di Loris, da tempo ripete di non aver fatto del male al figlio, accusando invece il suocero, che a sua volta ha avviato un procedimento legale nei confronti dellaper calunnia. Per il giudice il nonno è estraneo ai fatti, mentreè l’unica colpevole del delitto, ma da anni la donna dichiara invece di ...

giornalesm : Veronica Panarello: «Ho visto Andrea che stringeva un filo intorno al collo di Lorys». - - BlitzQuotidiano : Veronica Panarello: “Ho visto Andrea Stival che stringeva un filo intorno al collo di Loris” -