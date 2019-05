Perugia | Nesta non è più l’allenatore | si separano le strade tra gli umbri e l’ex

calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Ledele di Alessandrosi dividono. Dopo la sconfitta ai supplementari nei quarti dei play-off promozione, il club umbro ha reso noto che l’ex difensore di Lazio e Milan, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, “non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Il club desidera ringraziare Alessandroe il suo staff per l’impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRAL'articolonon è più l’allenatore: siletra glie l’ex difensore CalcioWeb.

DiMarzio : #Perugia, #Nesta lascia. Il club valuta le alternative: tre i nomi per sostituirlo - tvdellosport : ?? | PERUGIA, NESTA AI SALUTI Esonero ad un passo per l’allenatore del #Perugia in seguito all’eliminazione dei gr… - HellasLive : #Nesta saluta #Perugia. Al suo posto si valutano gli ex gialloblù #Gilardino, #Grosso e #Oddo, oltre a #Stellone -