Lecce | Salvini è sul palco ma i fischi e i cori dei contestatori coprono la sua voce

(Di martedì 21 maggio 2019), urla,da stadio scanditi da frasi come “restituisci i 49 milioni” e anche insulti hanno accompagnato il comizio del leader della Lega, Matteoin piazza sant’Oronzo a. Ladel vicepresidente del Consiglio a tratti è stata coperta dal rumore deiche apparivano in numero equivalente se non superiore ai sostenitori. Isono stati tenuti a distanza di sicurezza daldel comizio. La piazza è stata cinturata da decine di poliziotti in assetto antisommossa. “Qui bisogna chiudere qualche centro sociale” ha dettorispondendo ai manifestanti, “alla violenza si risponde con le idee”. L'articoloè sulma ie ideila suaall’altoparlante: le immagini dalla piazza proviene da Il Fatto Quotidiano.

AlessiaMorani : #Salvini è contestato ovunque. Ecco cosa è successo a Lecce - merdetriste : a lecce hanno cantato 'salvini torna in padania' no scusate non lo vogliamo neanche qui - MIKYT1976 : RT @valluan: Lecce accoglie Salvini MOLTO calorosamente. -