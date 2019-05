Grande Fratello | resoconto del 20 maggio | Francesca scopre il tradimento | fuori Gaetano

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) La settima puntata del16 è andata in onda ieri 20su Canale 5, riservando siparietti trash, litigi e qualche amara sorpresa. Protagonista indiscussa della serata è stataDe Andrè, che in un percorso a tappe ha appreso le ultime novità riguardanti il suo fidanzato Giorgio. Ad una settimana esatta dal loro incontro, lui ha posto fine alla relazione, dopo essere stato sorpreso in buona compagnia dal settimanale 'Oggi'. Ben diverso è stato l'incontro di Serena Rutelli con il suo fidanzato: una piacevole sorpresa avvenuta in studio, dove lei credeva di essere stata eliminata. A proposito di addii, non è mancato il nome del concorrente che ha abbandonato la Casa, mentre altri scopriranno il loro destino nella puntata di lunedì prossimo. In merito alla presenza di Eliana Michelazzo, il comunicato diffuso qualche ora da Mediaset è stato confermato: la manager ...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… - GrandeFratello : Vladimir Luxuria ospite a sorpresa nella Casa di Grande Fratello, questa sera lunedì 20 maggio in prima serata. Lux… -