Forte scossa di terremoto in Puglia avvertita fino in Albania | panico a Barletta | scuole

Forte scossa di terremoto in Puglia : panico a Barletta - scuole evacuate e gente in fuga : Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 21 maggio 2019, intorno alle ore 10,13 in Piuglia, zona Barletta, Andria e Trani.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Grecia. La scossa, di magnitudo 5.1, si è verificata alle ore 18:57. L'epicentro del sisma è stato localizzato sulla costa nella regione di Pyrgos, mentre l'ipocentro è stato localizzato a 2 Km di profondità.

Forte scossa di terremoto tra Panama e Costa Rica - si temono danni : Una Forte scossa di terremoto è avvenuta oggi 12 maggio 2019, esattamente alle 21.24 italiane (corrispondenti alle 13.24 all'epicentro), sull'AmeRica centrale tra Panama e Costa Rica. Stando ai...

Una forte scossa di Terremoto con una magnitudo di 7.2 è stata registrata al largo di Papua Nuova Guinea , nel sud-ovest del Pacifico . Ne dà notizia l'Istituto di Geofisica americano, Usgs,. Non c'è ...

Terremoto - Forte scossa in Romania : epicentro in Transilvania - paura nel giorno della Festa del Lavoro : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.1, ha colpito stamattina alle ore 08:00 italiane (le 09:00 locali) la Romania nord/occidentale, non lontano dal confine con l’Ungheria, proprio nel giorno della Festa del Lavoro. L’epicentro della scossa s’è verificato nei pressi della città di Zalau (65.000 abitanti), nella Transilvania, dove la gente è fuggita dalle abitazioni per lo spavento. La scossa s’è verificata in ...

Oceano Indiano : Forte scossa di terremoto a largo di Socotra (Yemen) : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 aprile 2019, esattamente alle 16.19 italiane (corrispondenti alle 17.19 all'epicentro) nell'Oceano Indiano occidentale a largo della penisola...

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cile. La scossa, di magnitudo 5.6, è stata localizzata alle ore 20.57. L'epicentro si trova a Calama, nella provincia di El Loa, mentre l'ipocentro a 175 Km di profondità.

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in India. La scossa, di magnitudo 6.3, si è verificata nella regione di Eastern-Xizang.

Filippine - nuova Forte scossa sismica : 8.50 Un nuovo fortissimo terremoto,di magnitudo 6.4 Richter secondo l'osservatorio americano USGS, ha colpito il sud delle Filippine dopo quello di ieri che ha colpito il nord del Paese. L'epicentro è stato rilevato vicino a Tutubigan, centinaia di chilometri a sud rispetto a quello di ieri. In un primo tempo la stima provvisoria della magnitudo del sisma di oggi era stata di 6.6.

Filippine - Forte scossa di terremoto : almeno cinque morti e due palazzi crollati : Un sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato nella regione centrale delle Filippine. Il bilancio, ancora provvisorio, è di cinque vittime e almeno due palazzi crollati: un edificio è collassato nella città di Porac uccidendo tre persone, mentre un altro è venuto giù a Lubao. Qui sono rimaste uccise un'anziana donna e la nipote, spiegano i media locali. La scossa ha avuto magnitudo 6,3 della scala Richter e si è verificata alle 17.11 ora ...

Forte terremoto nelle Filippine - la scossa fa oscillare i grattacieli. E dai tetti casca l’acqua delle piscine : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata nel centro delle Filippine con epicentro a 40 km di profondità, a 1,4 km dal centro di Gutad e a 23 Km dalla cittadina di San Fernando. Cinque persone sono morte nel crollo di almeno due edifici. Tre cadaveri sono stati estratti dalle macerie a Porac, mentre un bambino e la nonna sono morti in un crollo a Lubao, ha riferito il governatore della provincia di Lilia Pineda alla tv ...