Così “Trono di spade” diventa il diario di una generazione 

lastampa

(Di martedì 21 maggio 2019) Chi sarebbe davvero, al nostro tempo, Cersei Lannister crudele regina della saga Trono di Spade? Secondo la senatrice Elizabeth Warren, candidata democratica alla Casa Bianca 2020, inevitabilmente il presidente Donald Trump, che vorrebbe seppellire di voti come la tiranna sotto i mattoni, nella rovina della reggia ad Approdo del Re. Alla vigilia de...

supernoci : @xcholeric @skriniavr Quindi il drago è riuscito ad essere razionale? Vede la 'madre' accoltellata, di fianco l'ass… - legendsperrie : 1. Basta seguire gli attori per sapere come va a finire 2. Non è uno spoiler così grande, non è lei che va sul tron… - legendsperrie : Ho messo nelle stories, dopo aver silenziato tutti quelli che so che guardano game of thrones, una foto di sansa su… -