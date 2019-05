Cannes 2019 E Camilleri diventa Il vecchio orso per Lorenzo Mattotti | re

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) C’è un debuttante d’eccezione in gara per la Caméra d’Or, il premio cheriserva alle opere prime. E’, la più illustre’matita’ italiana in prestito al mondo. Pittore, illustratore, fumettista di fama mondiale, vive e lavora a Parigi. E solo una produzione francese (associata alle italiane Indigo Film e Rai Cinema) poteva finanziare il gioiello di animazione creato, diretto e co-scritto da, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, in conca “Un Certain Regard”.E’un lavoro imponente- 5 anni di gestazione- che porta sullo schermo la magica fiaba scritta e illustrata da Dino Buzzati nel 1945, inizialmente pubblicata a puntate sul “Corriere dei Piccoli”. Un apologo senza tempo, in realtà, che vede la tribù degli orsi calare su una Sicilia ...

Agenzia_Ansa : Alain Delon tra le lacrime, è la fine di tutto FOTO e VIDEO Attore Palma d'oro sopraffatto, 'penso a Mireille e a R… - repubblica : Anna Magnani, in un doc l'omaggio all'attrice video - team_world : #Cannes (e anche noi ??) è in trepidante attesa per l'arrivo di #LeonardoDiCaprio #BradPitt e #MargotRobbie ?? ?? Le… -