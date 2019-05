Ai domiciliari per furto | 50enne si presenta in carcere | “Meglio qui che a casa con mia

Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Legnano : ai domiciliari Fratus|Video : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Verona - maestro ai domiciliari per maltrattamenti/ "Scusatemi ma ero esasperato" : In provincia di Verona un maestro delle elementari è stato messo ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti di alunni di 8/9 anni

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

Imperia : sparatoria di Caramagnetta - fuori dal carcere Domenico Ferraro - il giudice dispone i domiciliari : E' uscito dal carcere, e si trova agli arresti domiciliari Domenico Ferraro, 63 anni l'autore della sparatoria di Caramagnetta dello scorso 14 gennaio, quando si presentò a casa dei suoi ex vicini ...

Tangenti Milano - ai domiciliari l’ex socio di Siri. “Pagò 20mila euro per ottenere i permessi a ristrutturare il suo villino” : “Qua la processione non cammina, la cera si consuma e la processione non cammina”. È il 16 marzo dello scorso anno quando Luigi Patimo, country manager della multinazionale spagnola Acciona Agua e fino a ottobre socio del sottosegretario leghista Armando Siri, telefona a Fabio Altitonante per sollecitare un suo nuovo intervento per sbloccare la pratica edilizia incagliata negli uffici del Comune di Milano. Un mese prima – ...

Minorenne "drogata e violentata dal gruppo" : tre persone sono finite agli arresti domiciliari : La 16enne era stata invitata da un'amica italiana di 31 anni nella sua villa a Trissino (Vicenza), è stata indotta a fumare hashish e sniffare cocaina per poi essere violentata da tutti e tre: anche con i sex toy

Arrestato il padre del baby rapper - dal ghetto a 5 stelle ai domiciliari ad Ancona : FALCONARA - A 9 anni è già una star-trash del web: vanta 43mila follower su Instagram ed è stato visualizzato da 3 milioni e mezzo di utenti il video di 'Teste Matte', in cui celebra il suo ' ghetto' ...

Torino - maestra elementare ai domiciliari per maltrattamenti sui bambini : A Torino una maestra di una scuola elementare è finita agli arresti domiciliari. La donna, di 45 anni, è accusata di maltrattamenti sui suoi piccoli alunni. Secondo la procura le vessazioni duravano ...

Tronzano : evade dai domiciliari per andare al mercato : Siamo al mercato settimanale di Tronzano. I carabinieri di San Germano, durante un servizio perlustrativo, si imbattono in una donna residente in paese e nota alle forze dell'ordine per reati contro ...

Pompei - evade dai domiciliari per far ripartire l'apecar del suocero : evade gli arresti domiciliari per spingere e far ripartire il motore dell'apecar del suocero. Arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della Stazione di Pompei, nel contesto di servizi di ...

Umbria - inchiesta sanità : Riesame di Perugia conferma gli arresti domiciliari per Bocci - Duca e Valorosi : Il tribunale del Riesame di Perugia ha confermato le misure cautelari degli arresti domiciliari all’ex segretario del Pd umbro Gianpiero Bocci, all’ex dg dell’ospedale di Perugia Emilio Duca e al direttore amministrativo Maurizio Valorosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo i giudici, ai quali i tre – ai domiciliari dal 12 aprile scorso – avevano ...

Detengono droga in casa con domiciliari : 2 persone arrestate : Roma – A seguito di un controllo di routine di un cittadino peruviano di 37 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, la scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo hanno scoperto un laboratorio della droga. A finire in manette oltre al 37enne anche un connazionale 36enne, con circa 700 grammi di cocaina. Dopo aver bussato al campanello dell’abitazione, in zona Morena, dove il 37enne ...

Migrante evade dai domiciliari per spacciare e finisce in carcere : Il 21enne delle Guinea è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Bojano dopo un'attenta attività di indagine BOJANO. evade i domiciliari per vendere droga: nuovi guai per un 21enne della Guinea ...

Evade da domiciliari per litigare col vicino : Firenze, 25 apr. - (AdnKronos) - Per litigare con i vicini di casa, per motivi banali, è evaso dagli arresti domiciliari ma è stato sorpreso. I carabinieri della stazione di Signa in provincia di Firenze, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti per una lite condominiale dai toni piuttosto acces