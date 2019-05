10 momenti +1 che ricorderemo di Game of Thrones

vanityfair

(Di martedì 21 maggio 2019)of: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialof: l'addio dei protagonisti sui socialÈ finita. Per alcuni meglio che poteva, per altri male, per molti malissimo: «Come una relazione durata nove anni e chiusa con un sms».ofnon c’è più. Ci ha lasciati lunedì sera, dopo migliaia di cadaveri, centinaia di scontri, decine di tradimenti, cinque protagonisti in giro per il suo mondo che sentivamo un po’ nostro e un amaro in bocca. Quello dovuto a un finale per molti non all’altezza della serie, privo di ...

MarioMandzukic9 : Questi sono momenti per cui lavori per l'intera stagione ?? Quando vinci un titolo il merito é di tutto il club - gi… - GigiDatome : I’m more than proud to be part of this team. Time to celebrate will come again, and all the doubters will be welcom… - FBiasin : #Agnelli mi ricorda la mia ragazza del liceo, l'Anna. 'Sei straordinario, mi fai ridere, la prima volta che ti ho… -