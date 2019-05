ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Paolo Giordano Commentare un talent show in tv non è facile: bisogna avere equilibrio, non parteggiare, non scavalcare i concorrenti, rispettare le dinamiche delle singole sfide. Commentarlo in radio è ancora più difficile perché non c'è il supporto visivo, che è un detonatore decisivo per amplificare l'attenzione del telespettatore. Però la neo coppia (radiofonica) Andrea Delogu e Stefano De Martino è riuscita a trovare un equilibrio e racconta con simpatica vitalità le puntate di The Voice, in onda contemporaneamente su Raidue. Non era facile riuscirci perché il tipo di ascolto della radio è estremamente diverso da quello della televisione e, nonostante tutte le inevitabili semplificazioni, il pubblico è diverso. Chi segue i talent in tv, ha occhio anche per il glamour. Chi, per scelta od obbligo, lo segue in radio riesce a concentrarsi molto di più sulla prestazione vocale. In ...

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale Lunedì 20 maggio… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 07:10: Roma Daily News radiogiornale Lunedì 20… - TgrAltoAdige : Buongiorno. Alle 7 e 30 su Rai 3 a #BuongiornoRegione parleremo della corsa Speeddown che si terrà sabato prossima… -