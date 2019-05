Lega | torna un po' di ottimismo Il Pd teme +Europa | ansia Fi M5S

Di Battista torna a “bombardare” Salvini - la Lega - Berlusconi e il PD : Alessandro Di Battista quello che ci ricordiamo nei suoi tempi migliori sembra essere tornato in azione Provoca Matteo Salvini e la Lega, pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attaccare il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista, a margine della presentazione del libro “L’arma segreta della Francia in … Continue reading Di Battista torna a “bombardare” Salvini, la Lega, ...

Rivolta interna nella Lega : la base vuole tornare con Berlusconi : Il clima di Rivolta all’interno della Lega sta montando come mai. Il quotidiano Repubblica riferisce che le spinte a rompere con

Lega - Di Maio : “Telefonate per tornare con Berlusconi? Siano coerenti con il contratto”. E rilancia sul conflitto d’interessi : “Leggo di telefonate di esponenti leghisti per tornare con Forza Italia e Berlusconi, ma alla Lega dico: siate coerenti con il contratto di governo e votate la proposta di legge sul conflitto di interessi“. Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio, sfidando la Lega di Matteo Salvini, a margine dei un’iniziativa del forum delle associazioni familiari a Roma. E ancora: “Per contrastare efficacemente la corruzione non ...

Vinci Salvini - torna il gioco sui social network che permette di incotrare il segretario della Lega : Matteo Salvini lancia la seconda edizione del “Vinci Salvini”, annunciata nei giorni scorsi, dal responsabile della comunicazione della Lega, Luca Morisi. Il concorso social, che ricalca la prima edizione sperimentata in occasione delle elezioni politiche dell’anno scorso, prevede premi per chi è più veloce a mettere ‘like’ sul profilo ufficiale del leader leghista, o interagisce sui canali Twitter e ...

TeLegatti tornano in tv? Il direttore di Sorrisi conferma : "Ci stiamo lavorando da un anno" : Il ritorno dei Telegatti, già annunciato ufficialmente a ottobre scorso, è sempre più vicino. Almeno stando alle dichiarazioni rilasciate da Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni a Radio Cusano Campus. Il giornalista ha spiegato che si sta lavorando per lo storico concorso non fornendo ulteriori dettagli ma assicurando novità (sarà trasmesso in streaming invece che in tv?):Ci stiamo lavorando già da un anno. Tv, Sorrisi e Canzoni ...

Berlusconi torna in pista - Ppe molli la sinistra. Lega guarda a Orban : Un asse di centrodestra in Europa, oltre che alle amministrative: Berlusconi torna in campo e rilancia la proposta al Ppe affinche' molli la sinistra e "si allei con i sovranisti che da soli non conterebbero niente". Le forze politiche guardano al 26 maggio. "Salvini cambi alleanza", sottolinea l'ex premier che ieri mattina ha lasciato l'ospedale San Raffaele e si e' detto pronto a scendere in campo nelle ultime due settimane di campagna ...

Siri - Paragone : “Andrà via - la Lega se lo metta in testa. Se vuole sfilarsi da governo - è libera di tornare da Berlusconi” : “Armando Siri? Per noi del M5s non c’è nessuna polemica. Siri si dimetta, così la smettiamo con questo teatrino. La politica si può fare anche fuori dal governo. Quindi, voglio dire a Siri che non è che se uno non fa il sottosegretario, va in galera o su Marte. No, viene alla Camera dei Deputati e continua a lavorare“. E’ il commento del senatore M5s Gianluigi Paragone, ospite de “L’Italia s’è ...

Volley - Piacenza torna in SuperLega! Bergamo si arrende al tiebreak in gara-3 - biancorossi promossi dopo un solo anno di A2 : Una sola stagione è stata più che sufficiente a Piacenza per riconquistare l’accesso alla SuperLega. La formazione emiliana ha infatti chiuso questa sera con un successo al tiebreak la serie contro Bergamo valida per la finale playoff di A2 festeggiando il ritorno nel massimo campionato nazionale di Volley maschile ad un solo anno di distanza dall’ultima volta. Una vicenda decisamente particolare quella che ha coinvolto la storica ...

Eventi - spettacoli e Legalità Ritorna la settimana delle culture : Nel corso della manifestazione sono previsti spettacoli al carcere di Pagliarelli, dal 10 maggio, mentre i manufatti dei detenuti saranno esposti a Palazzo Riso. Alla Biblioteca Regionale è prevista ...

Sondaggi elezioni europee - il Pd torna davanti al M5s : boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.Continua a leggere

Moto2 - Nicolò BuLega : “Non vedo l’ora di tornare a Jerez - spero che il braccio non mi dia fastidio” : Il Gran Premio di Spagna 2019 del Motomondiale è alle porte, dato che si correrà nel prossimo weekend, e vedrà il ritorno nella categoria mediana di Nicolò Bulega in sella alla sua moto del team Sky Racing VR46. Il pilota emiliano, infatti, è stato costretto a saltare la tappa di Austin, in seguito all’operazione al braccio post-GP di Argentina. Questo rientro nei ranghi è stata la giusta occasione per una lunga chiacchierata con il sito ...

Province - la bozza per farle tornare. Di Maio : “Falso - per noi si tagliano”. Lega : “Basta cambiare idea su tutto” : Esiste una bozza di riforma, discussa al tavolo tecnico-politico della conferenza Stato-Città, che prevede il ritorno all’elezione diretta delle Province e quindi a una loro rinascita. E da cui ora i 5 stelle prendono le distanza, con la Lega che li accusa di averli scaricati nonostante fossero a conoscenza del progetto. E’ di nuovo scontro tra Carroccio e M5s e questa volta l’oggetto è uno dei cavalli di battaglia della ...