Joshua Jackson in Little Fires Everywhere insieme a Reese Witherspoon e Ketty Washington

(Di lunedì 20 maggio 2019) Buone notizie arrivano dagli Usa per i fan di. L'amato attore di Dawson's Creek e, per i più moderni, di Fringe, presto avrà modo di lanciarsi in una nuova avventura che potrebbe camminare di pari passo a The Affair, che lo vede attualmente impegnato. Ma di cosa stiamo parlando? Poco fa è stato annunciato chesi unirà al nutrito cast dial fianco di, Kerrye Rosemarie DeWitt, annunciate nei giorni scorsi.La serie Hulu è basata sull’omonimo bestseller di Celeste Ng e racconta la vita e il destino della famiglia Richardson, sempre perfetta all’apparenza ma alle prese con inganni e sotterfugi in realtà. Sempre più spesso è questo l'incipt delle serie tv che più fanno tendenza in questo periodo e se ad una famiglia pronta a tradirsi uniamo un’enigmatica coppia madre-figlia pronte a sconvolgere tutto, il ...

