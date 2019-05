Guerra tra Google e Huawei | stop agli aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone cinesi

Siria - gli attacchi agli ospedali sono frutto di una precisa strategia di Guerra : Dall’inizio di maggio ospedali e strutture mediche sono stati deliberatamente colpiti dai bombardamenti delle forze governative Siriane, appoggiate da quelle russe, nelle zone di Idlib e Hama. Physycians for human rights ha ricevuto 18 segnalazioni, che nella metà dei casi ha potuto confermare direttamente. L’escalation degli attacchi ha costretto a lasciare Idlib almeno 180.000 civili, che vanno ad aggiungersi al milione e mezzo di ...

Matteo Renzi - Senaldi svela il piano di Guerra dell'ex premier contro sinistra e governo : È cocciuto come un mulo e ama vendicarsi, anche quando non gli converrebbe. Questi sono i due pregi di Matteo Renzi. In molti si sono convinti che l' uomo non voglia andare a elezioni presto perché perderebbe molto del proprio potere, visto che i parlamentari del Pd devono il seggo a lui, che li ha

Genova - attracca la nave saudita che trasporta armi. Picchetto dei portuali : “Non saremo complici della Guerra in Yemen” : Come previsto, la Bahri Yambu, il cargo battente bandiera saudita che, da quanto trapelato, sarebbe carico di armamenti destinati a Riyad per l’utilizzo nella guerra in Yemen, è attraccato intorno alle 6 al terminal Gmt del porto di Genova, nonostante il tentativo del Collettivo Autonomo Lavoratori portuali di impedire l’approdo bloccando l’ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di armi, ...

Genova - i portuali non fanno attraccare nave carica di armi : “Porti chiusi a chi semina Guerra” : “Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra”: con questo slogan questa mattina i lavoratori del porto di Genova hanno tentato di fermare l'arrivo della nave saudita Bahri Yanbu, carica di armi pesanti e munizioni destinate alla guerra in Yemen.Continua a leggere

CAOS LIBIA/ "Italia incastrata nella Guerra tra Qatar e gli altri paesi arabi" : Il presidente del consiglio Conte haincontrat il generale Haftar, che cosa ne sia emerso non è chiaro, ecco il quadro della situazione

La nuova Guerra Fredda tra USA e Cina : La Guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina è soltanto la prima scaramuccia in grande stile di un conflitto più ampio in corso da tempo. Se durante la Guerra Fredda il primato tra le due potenze si giocava sulla forza militare e sulle armi nucleari, in questa fase la supremazia – pur continuando a poggiare sull’apparato bellico – si baserà soprattutto sulla potenza economica e sulla capacità di ...

Tra finti matti e Guerra vera Clooney dirige "Catch-22" - : Pedro Armocida Nella serie di Sky l'attore ha anche un piccolo ruolo: «Mi piace questo tipo di tv». Nel cast Giancarlo Giannini Naturalmente si tratta di «un film sul presente» perché «i temi sono universali e senza tempo». Parola di George Clooney che, ieri a Roma, ha presentato in pompa magna Catch-22, la serie originale Sky che, per l'occasione, ha noleggiato l'intero multisala Moderno (la mattina per l'incontro con i giornalisti ...

Sei arresti a Roma per la Guerra tra clan rivali : Sei persone tra le quali i capi di due clan che si contendevano il predominio alle porte di Roma sono state arrestate dalla polizia di Stato nell'operazione "Via del Mare" tra Acilia, Ostia, Dragona e Dragoncello. I provvedimenti emessi dal Gip su richiesta della Dda di Roma contestano i reati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di armi da sparo, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico e lesioni personali ...

Guerra IN LIBIA/ Attacco a Sirte - la strategia di Haftar per cacciare Serraj : In LIBIA le truppe di Haftar muovono verso Sirte nel tentativo di distrarre le milizie di Misurata dalla difesa di Tripoli. La situazione si complica

La nostra Guerra d’Algeria era persa ma preferivamo dimenticare : Gianni De Michelis è stato un uomo politico eccellente che faceva parte di una generazione formatasi nella fase avanzata di rifondazione della vita democratica del paese nel secondo dopoGuerra. Giovanissimo Professore di Chimica all’Università di Venezia contrasse subito il virus della politica militando nelle formazioni giovanili socialiste e negli organismi universitari nazionale ( UNURI) di cui divenne presto un leader ...

Il Papa alla sua diocesi : 'A Roma una Guerra tra poveri' : Roma, 10 mag., askanews, - 'In tanti quartieri di Roma ci sono 'guerre tra poveri': discriminazioni, xenofobia, e anche razzismo'. Lo ha detto il Papa incontrando la diocesi di Roma. Francesco, che ...

Mattarella - ricordare tragedia Guerra : ANSA, - TORINO, 9 MAG - "I valori che Primo Levi ha vissuto e trasmesso, specialmente la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto negli anni della Seconda guerra Mondiale come tragica ...

Il ministro Salvini contro i 'cannabis shop' : 'Sarà una Guerra strada per strada' : ... è intervenuto pure l'altro vicepremier, e leader del Movimento 5 Stelle,, Luigi Di Maio : 'Dire di essere contro la droga è come dire di essere per la pace nel mondo, siamo tutti d'accordo. Più ...