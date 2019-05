Guelpa | ' La Juventus continuerà il pressing per Guardiola'

Juventus - secondo Guelpa ci sarebbe l'intesa con Guardiola : piace anche Koulibaly : Siamo in un momento cruciale per la stagione della Juventus, che dovrà affrontare tre partite in campionato (contro Empoli, Cagliari e Milan), prima del big match contro l'Ajax, che si disputerà all'Amsterdam Arena il prossimo 10 aprile. Si tratta di una gara importantissima per la stagione della Juventus, in quanto è l'andata dei quarti di finale di Champions League (il ritorno si disputerà sei giorni dopo). Intanto, in casa bianconera stanno ...