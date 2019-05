Serie A | le partite della 37ª giornata e dove vederle

Serie A calcio - orari e programma di oggi (domenica 19 maggio). Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e Dazn : Sarà un penultimo turno di Serie A quanto mai importante quello che vivremo oggi, domenica 19 maggio. La 37esima giornata del campionato italiano di calcio, infatti, sarà decisiva a livello di qualificazione per la Champions League e Europa League e, non ultimo, per la salvezza. Il Torino alle ore 15.00 andrà a Empoli per un match fondamentale per gli obiettivi di entrambe le contendenti. L‘Atalanta, invece, si recherà all’Allianz ...

Le partite della 37ª giornata di Serie A e dove vederle : Si comincia oggi con tre anticipi e diverse cose ancora da decidere, quando mancano due giornate alla fine del campionato

Calendario Serie A calcio oggi : orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi (sabato 18 maggio) si giocheranno tre partite valide per la 37ma giornata della Serie A di calcio. Si parte alle ore 15.00 con Udinese-Spal, con i padroni di casa che cercheranno di conquistare i tre punti per fare un ulteriore passo verso la salvezza. Alle ore 18.00 il Genoa ospiterà il Cagliari. La squadra di Prandelli ha attualmente un solo punto di vantaggio sull’Empoli e avrà quindi bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona ...

Serie A calcio - orari e programma di oggi (sabato 18 maggio). Come vedere le partite in tv e streaming : La trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciottesima del girone di ritorno, scatterà oggi, sabato 18 maggio. Si inizierà alle ore 15.00 con Udinese-SPAL, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Genoa-Cagliari, ed infine alle ore 20.30 si giocherà Sassuolo-Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. ...

Sorteggio playoff Serie C/ Tabellone : Potenza Catania - partite 1° turno nazionale : Sorteggio playoff Serie C 1° turno fase nazionale, Tabellone e accoppiamenti della prossima fase che si disputerà tra domenica 19 e mercoledì 22 maggio.

Playoff Serie C - la diretta live del secondo turno : si qualifica il Monza - si giocano 5 partite : Playoff Serie C, diretta live – Continua il programma dei Playoff di Serie C. In campo domani il secondo turno, ultimo preliminare prima della fase nazionale. Spicca sicuramente Catania-Reggina, gara tra due squadre che meritano altre categorie. Interessante anche la sfida tra Arezzo e Novara. Ad aprire la giornata il match tra Monza e Sudtirol, con il pareggio per 3-3 che consente ai brianzoli di volare alla fase nazionale. Il resto ...

Prossimo turno Serie A - 37ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (18-20 maggio) : La trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciottesima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 18 e lunedì 20 maggio. Si inizierà sabato 18 alle ore 15.00 con Udinese-SPAL, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Genoa-Cagliari, ed infine alle ore 20.30 si giocherà Sassuolo-Roma. Domenica 19 consueto lunch match alle ore 12.30 tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ...

Calendario Serie A calcio - programma partite di oggi (domenica 12 maggio) : orari e come vederle in tv. Palinsesto Sky e DAZN : La trentaseiesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciassettesima del girone di ritorno, dopo i tre anticipi di ieri, proseguirà oggi, domenica 12 maggio. Consueto lunch match alle ore 12.30 tra Torino e Sassuolo, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli. Alle ore 18.00 toccherà a SPAL-Napoli, mentre alle ore 20.30 posticipo tra Roma e Juventus. Di seguito il Calendario completo, ...

Serie A basket 2019 - ultima giornata (12 maggio) : programma - orari e tv. Come vedere le partite in streaming : Si è cominciato ad ottobre, si finisce in una sera di metà maggio: questo è il destino della trentesima giornata del campionato di Serie A di basket, che conclude la regular season e definisce in maniera completa il quadro dei playoff scudetto. Sono solo tre le certezze in alto: Milano prima, Cremona seconda, Venezia terza. In basso, invece, dopo la penalizzazione di 8 punti subita per intervento del Consiglio Federale, è la Fiat Torino a essere ...

Serie A calcio oggi (12 maggio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : come ogni domenica torna la Serie A di calcio 2019, che questa settimana vivrà il suo turno numero 36, che sarà aperto da lunch match tra Torino e Sassuolo delle 12.30, che sarà trasmesso in diretta esclusiva in streaming su DAZN, servizio disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, gratuita per il primo mese. Alle ore 15 rimarremo online per seguire la sfida tra Frosinone e Udinese, che può ...

Serie B oggi - orari e programma ultima giornata. Come vedere le partite in tv e streaming. Il palinesto completo : Si gioca oggi l’ultima giornata del campionato di Serie B, che mette ancora in palio una moltitudine di verdetti, dalla promozione in Serie A a tutti gli altri verdetti che riguardano i playoff per salire nel massimo campionato. Sarà Lecce-Spezia la partita fondamentale: basta soltanto una vittoria ai pugliesi per prendersi il posto in Serie A. In alternativa, le speranze sono riposte in uno stop del Palermo, impegnato contro il ...

Calendario Serie A calcio - programma partite di oggi (sabato 11 maggio) : orari e come vederle in tv. Palinsesto Sky e DAZN : Si disputano oggi tre partite della Serie A di calcio per quanto riguarda il 36° turno della stagione 2018-2019, che sta ormai volgendo al suo termine. Apre il programma il confronto tra Atalanta e Genoa, con l’una in piena necessità di difendere i tre punti di vantaggio sul Milan che, per ora, le stanno valendo il quarto posto, e l’altra che deve difendersi dagli ultimi assalti di Udinese ed Empoli per chiudere la stagione ancora ...

Serie A calcio oggi (11 maggio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : La Serie A di calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 36, che vivrà importanti momenti nella lotta verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche per quanto riguarda il discorso salvezza, attraverso sfide molto importanti. Il programma si aprirà sabato 11 maggio, alle ore 15, quando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cercherà di fare un passo avanti verso il quarto posto, distante al momento 7 punti dalla matematica, ...

