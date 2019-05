Incidente sulla A-29 | muore motociclista 

ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2019) Sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato a causa di unal km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo rende noto Anas precisando che la circolazione è consentitacorsia di marcia. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo, senza coinvolgere altri veicoli, ed è deceduto nell'. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il ...

