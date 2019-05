Salvini:qui no fascisti,siamo il futuro

matteorenzi : “Sei come Renzi” dice Di Maio a Salvini. Sono lieto di essere fisso nei loro pensieri. Ma se iniziassero a governar… - matteosalvinimi : #Salvini: Qui c'è l'Europa originaria, che aveva in mente colui che oggi compirebbe 99 anni ed è stato tra i più gr… - PiazzapulitaLA7 : 'Sono due anni che #Salvini non mette piede a #Piazzapulita. Caro Ministro, venga qui, così le facciamo tutte le do… -

"Qui non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso:gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni. Noiil". Cosìdal palco di Milano chiude la campagna per le Europee sulle note di "Nessun dorma...All'alba vincerò". "E' un momento storico-afferma-liberiamo l'Europa tradita da Bruxelles"."Non mi ferma nessuno-incalza-se serve do la vita:è un impegno d'onore".Poi:"L'Islam non sarà mai padrone a casa mia".Cita il Papa sui migranti e partono i fischi "Noi salviamo vite", rivendica.(Di sabato 18 maggio 2019)