TelevideoRai101 : Mattarella:Ue scudo a guerre fratricide - marilisa06 : RT @Alex_G_70: Sarebbe interessante sapere cosa pensa il Presidente Mattarella @Quirinale di un @matteosalvinimi Ministro della Repubblica… - Ilsaggiopetty : RT @Alex_G_70: Sarebbe interessante sapere cosa pensa il Presidente Mattarella @Quirinale di un @matteosalvinimi Ministro della Repubblica… -

La cooperazione europea è l'unico antidoto al ripetersi delleche hanno insanguinato il continente. Cosìpartecipando alla cerimonia per il 75 Anniversario della Battaglia di Montecassino, insieme al Presidente della Polonia, Duda. "I tre quarti di secolo trascorsi da allora non hanno intaccato il senso di profonda riconoscenza degli italiani nei confronti di quanti hanno combattuto in questi luoghi" ha detto il Capo dello Stato. "Un monito per non cadere più negli errori della guerra",(Di sabato 18 maggio 2019)