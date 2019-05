susanna769 : RT @idrossido: A #Roma una guardia giurata del Policlinico è stata arrestata per aver spaccato la testa a un clochard con l'estintore ment… - TelevideoRai101 : Clochard aggredito,arrestato vigilantes - deltamikeMD : RT @idrossido: A #Roma una guardia giurata del Policlinico è stata arrestata per aver spaccato la testa a un clochard con l'estintore ment… -

Una guardia giurata è stata arrestata a Roma per tentato omicidio, per avercon un estintore unal Policlinico Umberto I. Il senzatetto aveva cercato rifugio nel sottoscala del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale romano. Secondo quanto ripreso dalle telecamere, illo ha colpito in testa con l' estintore. L'episodio risale al 2 aprile scorso, ma non è l'unico:ilera statodallo stesso altre volte.(Di sabato 18 maggio 2019)