(Di venerdì 17 maggio 2019) Una ricerca suidi rene delle Università di New York e di Torino, assieme alla Città della Salute di Torino, ha permesso di scoprire un(LIMS1) cheilneidi. Lo studio è stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica mondiale New England Journal of Medicine. Ogni anno nel mondo più di 130.000 persone ricevono un trapianto di. In Italia nel 2018 sono stati fatti 3.718, più del 10% dei quali presso l’Ospedale Universitario Città della Salute e della Scienza di Torino. La loro efficacia è indubbia: per chi riceve un trapianto la probabilità di sopravvivenza è di circa 70% a 5 anni, rispetto ad una prospettiva che senza trapianto non lascerebbe molto spazio. Ogni anno, solo meno del 30% dei pazienti in attesa trapianto lo riceve: il primo problema è dunque incrementarne il numero tramite il reperimento di ...

