Peugeot Motorsport Academy | allievi entusiasti del prof Andreucci!

Peugeot Italia lancia la Motorsport Academy con il maestro Andreucci : Nel rally i suggerimenti di un campione sono preziosi e per questo Peugeot Sport Italia, in occasione dei 40 anni del trofeo Peugeot Competition, vuole offrire ai suoi trofeisti l’opportunità di partecipare gratuitamente a un corso speciale condotto dall’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci. Si comincia, non a caso, in Sicilia, dove Paolo, Anna Andreussi […] L'articolo Peugeot Italia lancia la Motorsport Academy con il maestro ...