Nel Regno Unito i negoziati su Brexit tra Conservatori e Laburisti sono falliti

Huawei Mate 20 X 5G è ufficiale Nel Regno Unito - dove sarà in vendita da giugno : Huawei ha annunciato l'arrivo nel Regno Unito di Huawei Mate 20 X 5G, che sarà in vendita a partire da giugno a quasi 1000 sterline. L'articolo Huawei Mate 20 X 5G è ufficiale nel Regno Unito, dove sarà in vendita da giugno proviene da TuttoAndroid.

Le Europee Nel Regno Unito come un secondo referendum : A week is a lifetime in politics. In UK si dice che nella politica, una settimana sia una vita. Di settimane ne sono passate sette dal 23 marzo 2019, quando centinaia di migliaia di persone si sono riversate sulle strade di Londra per manifestare contro la Brexit.Milioni di persone hanno firmato petizioni per un secondo referendum. Ma quello slancio di speranza per poter cambiare direzione sembra essere svanito. O per meglio dire, sperperato da ...

Veterinaria Nel Regno Unito. “Se potessi tornerei domani - ma sono terrorizzata. Qui anche a 60 anni puoi cambiare lavoro” : “In Italia siamo molto esterofili, pensiamo che altrove sia tutto meglio. Con il tempo capisci che non è così”. Elena Pedretti lo dice con tredici anni di esperienza nel Regno Unito: arrivata come giovane Veterinaria dopo aver vissuto all’università un’odissea di fondi spariti, tagli alla ricerca, pubblicazioni firmate con i nomi di altri. Elena adesso ha 45 anni e lavora per una clinica di un grande gruppo veterinario: ...

Lavoro - al Sud 900mila i disoccupati da più di 12 mesi. Più che in tutta la Germania o Nel Regno Unito : L’Italia è il paese d’Europa con più disoccupati di lungo corso, cioè persone in cerca di Lavoro da oltre 12 mesi. Secondo i dati di Eurostat, sono 1,6 milioni. Sebbene in diminuzione rispetto al 2017 di circa 80mila unità, anche per quanto riguarda i giovani, è il dato più alto registrato in Ue. Si conferma anche la grande frattura tra le regioni del Nord e il Meridione. Se sommiamo i disoccupati da oltre un anno presenti nel Sud, ...

Londra crede ancora Nelle favole : è nato il figlio di Henry e Meghan - Regno Unito fa festa : 'Lo mostreremo al mondo nei prossimi giorni'. "È stata la più grande esperienza che potessi mai immaginare. Quello che le donne sono in grado di fare va al di là della comprensione umana. Siamo ...

Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi Nel Regno Unito : Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Cosa succede con le elezioni europee Nel Regno Unito? : C'è grande confusione e incertezza, come con tutto quello che circonda Brexit: se alla fine si dovesse votare, secondo i sondaggi vincerebbe il nuovo partito di Farage

Secondo un sondaggio - un Over 65 su quattro Nel Regno Unito gioca ai videogiochi : Se pensate che i videogiochi fossero per i giovani, allora vi sbagliate di grosso: un sondaggio infatti è riuscito a sfatare questo mito. La bellezza dei videogiochi è che possono essere reinterpretati da persone di tutte le età e se fino a qualche tempo fa, il videogioco in sé era visto adatto a persone più giovani, ora il trend accoglie persone anche più in là con gli anni.Secondo quanto riporta DualShockers, da un sondaggio è stato scoperto ...

Julian Assange è stato condannato a 50 settimane di carcere Nel Regno Unito per aver violato i termini della libertà su cauzione nel 2012 : Julian Assange è stato condannato a 50 settimane di carcere da un tribunale del Regno Unito per aver violato i termini della libertà su cauzione nel 2012. Assange, il 47enne fondatore di WikiLeaks, era stato arrestato nel 2010 dalla polizia britannica

Previsioni Meteo Maggio - ondata di freddo in Europa Nel weekend del 4-5 : gelo e neve dal Regno Unito fino alle Alpi : Previsioni Meteo Maggio – L’aria che affonda verso sud dall’Artico preparerà il terreno per un primo weekend di Maggio di freddo su gran parte del Nord Europa, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, che delinea la seguente situazione per quanto riguarda il Vecchio Continente nei prossimi giorni. Dal Regno Unito alla Germania, alla Polonia e alla Scandinavia sembrerà molto più inizio aprile che inizio Maggio. Il ...

Brexit - Buffett : 'Pronto a comprare Nel Regno Unito' : Nel corso dell'intervista Buffett ha fatto riferimento alle sfide per l' UE , che è alle prese con il crescente populismo, con il rallentamento dell'economia e la tensione sul futuro del progetto ...

Trump in visita Nel Regno Unito a giugno : ANSA, - NEW YORK, 22 APR - Donald Trump sara' in Gran Bretagna per una visita di stato in giugno. Lo riporta il Financial Times citando fonti del governo inglese, sottolineando che l'invito formale al ...

Social : like vietati ai minori Nel Regno Unito : Potrebbero presto essere vietati i like da parte di minorenni sui Social in Gran Bretagna. Il Governo sta lavorando in tal senso