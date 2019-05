Insulti al tecnico Mihajlovic | Giuseppe Brescia M5S | “presentata interrogazione per

calcioweb.eu

"Ci sono troppe pressioni sulle forze dell'ordine. C'è un clima avvelenato dettato da un'eccessiva propaganda sulla sicurezza e da toni alti e violenti. Lo dimostra anche la triste vicenda dell'insulto all'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic riportata dalla Gazzetta dello Sport. Da semplice cittadano e da appassionato di Calcio, condanno le violenze nel prepartita della finale di Coppa Italia. È in quel contesto molto teso che vanno inquadrati gli insulti razzisti all'allenatore, a cui per quello che vale porgo la mia solidarietà. Ho appena presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sulla vicenda, a prescindere che sia un agente di polizia locale o un poliziotto". Sono le dichiarazioni di Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio.

