ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019)e Bio segnano un percorso a sé nell'andamento delle scelte di acquisto degli italiani nei primi quattro mesi del 2019. E' quanto emerge dai lettura dei dati presentati da Nielsen in apertura de "Linkontro", il tradizionale appuntamento annuale con la business community e i principali marchi del largo consumo. I prodotti per ladella"bio" registrano un incremento di quasi il 15 per cento, quelli dellacon etichetta "" segnano un più 3,1 per cento. "Si tratta di tendenze di lungo periodo -sottolinea Romolo de Camillis, Retailer Services Director di Nielsen Italia - Possiamo dire che si vede un largo consumo un po' meno banale rispetto al passato e un po' in grado di rispondere a bisogni fondamentali per l'individuo".Entrando in alcuni dettagli della rilevazione si comprende quanto siano importanti i valori legati all'ambiente nelle scelte dei consumatori, ...

ilfogliettone : Green e bio spingono le vendite per cura casa e persona - - GSqueri : RT @sanafiera: Prime info e novità su Sana 2019, 31° Salone internazionale del #biologico e del #naturale, a #Bologna #BolognaFiere da vene… - UnTemaAlGiorno : RT @NaviGreen1: Vogliamo veramente correre #ilRischio di distruggere questo splendido pianeta, perdendo queste meraviglie? #green #bio #be… -