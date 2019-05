ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il1 dell’aeroporto dia Roma è stato temporaneamenteed è interrotta la viabilità sull’anello viario superiore. Il motivo, riferisce l’Ansa, sono deidi sicurezza in corso su unbiancoabbandonato sulla strada davanti al. Per il momento non si registrano disagi ai voli. L'articolosuil1 dell’aeroporto proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Fiumicino, controlli su furgone sospetto: evacuato il terminal 1 dell’aeroporto - Noovyis : Un nuovo post (Fiumicino, controlli su furgone sospetto: evacuato il terminal 1 dell’aeroporto) è stato pubblicato… -