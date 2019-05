Enel ha scatenato l' Antitrust contro Google 

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato di un procedimento istruttorio nei confronti di Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy srl per accertare un presunto abuso di posizione dominante. La delibera, fatta nella riunione dell'8 maggio, riguarda la violazione dell'art. 102 del Tfue (il trattato sul funzionamento del'l'Unione europea). I funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni in alcune sedi delle società interessate con l'ausilio del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza. Google, tramite il sistema operativo Android, detiene una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device ed avrebbe rifiutato di integrare nell'ambiente Android Auto la app “X Recharge”, sviluppata daper fornire agli utenti finali ...