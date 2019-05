Ferì ragazzo con stampella lo scorso febbraio | denunciato 28enne

Coppa Italia - ragazzo di 16 anni ferito da un petardo [DETTAGLI] : Una pagina brutta è stata scritta ieri sera prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Ci sono stati disordini e scontri, infatti, all’esterno dello stadio, tra alcuni supporter e la polizia. Durante e dopo la partita, seppur la situazione sia tornata alla normalità, un petardo ha provocato qualche conseguenza. Tra queste, il ferimento di un ragazzo di 16 anni, colpito ad una mano. Soccorso dal 118 è stato trasportato ...

Auto precipita dal viadotto e finisce in acqua : muore 24enne - un altro ragazzo ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

Auto precipita da cavalcavia autostrada e finisce in acqua : muore 24enne - un altro ragazzo ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

Proserpio : moto contro auto Ferito un ragazzo di 17 anni : Incidente stradale poco dopo le 13.30 in via Sciaree a Proserpio. Un ragazzo di 17 anni, in sella ad una moto, è finito contro un'auto che viaggiava in senso opposto. Il giovane ha riportato ferite ad ...

Paura a Cava - pietra cade dal tetto di una palestra e ferisce un ragazzo : Approfondimenti Porta a passeggio il cane e si accorge dei ladri: uomo preso a pietrate a Salerno 23 dicembre 2018 Una pietra ferisce uno studente, cadendo dal tetto di una palestra comunale di Santa ...

Ragazzo ferito a colpi d'arma da fuoco "scaricato" davanti all'ospedale : Un Ragazzo di 16 anni, albanese, con ferite d'arma da fuoco nella zona inguinale, è stato lasciato ieri sera da un'auto...