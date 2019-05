Carceri | il sovraffollamento ha una causa ben precisa Ma non è quella che si pensa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Abbiamo presentato la mattina di giovedì 16 maggio a Roma il XV Rapporto sulledell’associazione Antigone, alla presenza del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e del Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità Gemma Tuccillo. Da 21 anni entriamo in tutte leitaliane per adulti e per minori e ci preoccupiamo di raccontare all’esternovita reclusa che troppo spesso si vorrebbe rimuovere e dimenticare. “Il carcere secondo la Costituzione”: è questo il titolo che abbiamo dato al Rapporto di quest’anno appena pubblicato. Perché con troppa leggerezza è oggi permesso citare una pena che deve far marcire in galera i condannati, dimenticando il dettato dei nostri padri Costituenti che lefasciste le avevano ben conosciute. Continua a crescere il numero dei detenuti nelleitaliane, pur in presenza di un netto calo dei reati ...

