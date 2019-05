San Francisco vieta il riconoscimento facciale per difendere la privacy

San Francisco ha vietato alla polizia di usare il riconoscimento facciale : La città e la contea di San Francisco hanno approvato un'ordinanza che mette ufficialmente al bando le tecnologie per il riconoscimento facciale da uffici pubblici e organi di controllo del territorio. Prima nel suo genere, la misura è stata votata martedì dall'assemblea dei supervisor della città, che hanno così deciso di “mettere fine a una invasiva sorveglianza delle aree pubbliche”. Leggi anche il blog di Riccardo Luna “Questo è davvero ...

Usa - San Francisco vieta il riconoscimento facciale : minaccia la privacy : La tecnologia, secondo uno dei city supervisor, potrebbe essere utilizzata anche per prendere di mira alcune minoranze

Il comune di San Francisco ha vietato l’uso di tecnologie per il riconoscimento facciale da parte delle autorità cittadine : Il Board of Supervisors di San Francisco, l’organo legislativo della città californiana, ha vietato l’uso di tecnologie per il riconoscimento facciale da parte delle autorità cittadine, come la polizia e i gestori del trasporto pubblico. È la prima città degli Stati

Usa - San Francisco vieta il riconoscimento facciale : minaccia la privacy : La tecnologia, secondo uno dei city supervisor, potrebbe essere utilizzata anche per prendere di mira alcune minoranze

Tutte le mostre del de Young Museum di San Francisco : Nel suo sistema pittorico, differenti colori rappresentano differenti mondi: il verde è il mondo materiale, il blu la vita quotidiana, il giallo è la scienza e la cultura, il mondo del linguaggio è ...

La strada più famosa di San Francisco a pagamento : così la città vuole limitare il traffico su Lombard Street : Lombard Street a pagamento? San Francisco vuole chiedere un pedaggio per percorrere la 'strada più tortuosa del mondo', amatissima dai turisti. Un ticket da 5 a 10 dollari, fra i 4,5 e i 9 euro, per g

Il grattacielo migliore del mondo? E' a San Francisco e ha una corona ricoperta di led : Dimenticate i grattacieli 'infiniti', con piscine a sfioro, giardini vertiginosi e forme avveniristiche. Il Council On Tall Buildings e Urban Habitat ogni anno premia i migliori edifici alti di tutto

Mission District - il quartiere latino più cool di San Francisco : Una città multietnica ed ecosostenibile come San Francisco , lascia sempre suggestioni profonde nel viaggiatore che la scopre per la prima volta. Al di là della sua immagine patinata da cartolina, che ...

NBA - turista distratto a San Francisco : Doc Rivers perde 2.000 dollari per strada : San Francisco è oggi la capitale della Silicon Valley, patria di start up di milionari in erba. Forse anche per questo motivo quello che è successo all'allenatore dei Clippers Doc Rivers mentre era in ...

Air Italy inaugura il volo diretto Milano-San Francisco : Il primo volo non-stop di Air Italy per San Francisco è decollato da Milano Malpensa alle 13.35 di mercoledì 10 aprile. Si tratta della quarta destinazione verso il Nord America servita da Milano dopo ...

Vela - Nations Cup Grand Final 2019 : Ettore Botticini alla guida di un’ambiziosa imbarcazione azzurra a San Francisco : Si svolgerà a partire da mercoledì 10 aprile e fino a domenica 14 aprile grazie all’organizzazione del St. Francis Yatch Club di San Francisco, in California, (Stati Uniti) la Nations Cup Grand Final 2019, appuntamento particolarmente atteso nel calendario velistico internazionale. L’evento tornerà in scena a distanza di quattro anni dall’ultima edizione disputata a Vladivostok, in Russia, nel 2015. La competizione avrà luogo ...

NBA - il saluto degli Warriors alla Oracle Arena : 47 anni ricchi di storia - adesso il trasferimento a San Francisco [FOTO e VIDEO] : I Golden State Warriors hanno detto addio alla Oracle Arena di Oakland dopo 47 anni indimenticabili sopratutto per i successi recenti e per l’annata 2007 I Golden State Warriors hanno giocato questa notte l’ultima partita della loro storia nella Oracle Arena di Oakland. Dopo 47 anni di storia infatti, la franchigia si sposterà a San Francisco, dove un impianto avveniristico è pronto ad ospitare le prossime gare degli Warriors. ...

San Francisco - dove l’America si abbandonò all’amore e alla poesia : La Pacific Coast HighwayGolden Gate BridgeAlkatrazLo skyline della cittàLombard StreetJapanese Tea GardenChinatownLe Painted LadiesFisherman’s Wharf e Pier 39The Palace of Fine ArtsUn giorno, se andrò in Paradiso, mi guarderò intorno e dirò: «Non male, ma non è San Francisco». Scriveva così il giornalista Herb Caen, per tanti anni voce e coscienza autorevole della metropoli sulla west coast degli Stati Uniti. Guidando lungo la Highway 1 da Los ...